Apple iTunes'un fişini çekiyor (İlk adım atıldı)
ntv.com.tr
Apple 17 yıldır kullanımda olan uygulaması iTunes'un fişini çekmeye hazırlanıyor. Business Insider'da yer alan habere göre, şirket bugün başlayacak olan WWDC'de kararı kamupyu ile paylaşacak.
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1ABD merkezli teknoloji devi 2001 yılında kullanıma sunduğu iTunes'un fişini çekmeye hazırlanıyor.
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2Zira müzik endüstrisindeki bazı kişilere gönderdiği e-postada iTunes LP'lerini yakında sonlandıracağını duyuran Apple, bu alanda ilk adımı bu şekilde atmıştı.
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17 yıldır kullanımda olan uygulamanın akıbeti ile ilgili Apple'dan henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
Ancak şirket iTunes'a ait tüm sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları tek seferde sildi.
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APPLE BİR iPHONE MODELİNDEN DAHA DESTEĞİNİ ÇEKİYOR
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ABD merkezli teknoloji devi Apple, online dizi ve film platformu Apple TV +'ı geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı.
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6Yeni platform bahar aylarında aralarında Türkiye'nin de olduğu 100 ülkede hizmete girecek. İşte platformda yer alacak yapımlar...
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7Amazing Stories: Steven Spielberg (Antoloji)
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8Oprah Winfrey
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9The Morning Show: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell (Drama/Komedi)
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10See: Jason Momoa ve Alfre Woodard (Bilim Kurgu)
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11Little America: Kumail Nanjiani (Antoloji)
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12Big Bird: Susam Sokağı'nın büyük sarı kuşu çocuklara kodlama öğretmek için Apple TV+'a dahil oluyor.
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13Little Voice: J.J. Abrams ve Sara Bareilles
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14Apple'ın bu sene orjinal içerik için 2 milyar dolar harcayacağı ifade edildi.