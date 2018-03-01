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Apple iTunes'un fişini çekti

ntv.com.tr

Apple 17 yıldır kullanımda olan uygulaması iTunes'un fişini çekti.

  • 1

    ABD merkezli teknoloji devinin 2001 yılında kullanıma sunduğu iTunes için yolun sonuna gelindi.
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    Apple dün gerçekleşen WWDC'de iTunes'a desteği keseceğini ve ardından tamamen devre dışı bırakılacağını duyurdu.
  • 3

    Aynı açıklamada iTunes'un görevini Müzik, TV ve Podcast uygulamalarının üstleneceği bilgisinin altı çizildi.

  • 4

    ABD merkezli teknoloji devi Apple, online dizi ve film platformu Apple TV +'ı geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı.

  • 5

    Yeni platform bahar aylarında aralarında Türkiye'nin de olduğu 100 ülkede hizmete girecek. İşte platformda yer alacak yapımlar...
  • 6

    Amazing Stories: Steven Spielberg (Antoloji)
  • 7

    Oprah Winfrey
  • 8

    The Morning Show: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell (Drama/Komedi)
  • 9

    See: Jason Momoa ve Alfre Woodard (Bilim Kurgu)
  • 10

    Little America: Kumail Nanjiani (Antoloji)
  • 11

    Big Bird: Susam Sokağı'nın büyük sarı kuşu çocuklara kodlama öğretmek için Apple TV+'a dahil oluyor.
  • 12

    Little Voice: J.J. Abrams ve Sara Bareilles
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    Apple'ın bu sene orjinal içerik için 2 milyar dolar harcayacağı ifade edildi.
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