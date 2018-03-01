Apple iTunes'un fişini çekti
ntv.com.tr
Apple 17 yıldır kullanımda olan uygulaması iTunes'un fişini çekti.
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1ABD merkezli teknoloji devinin 2001 yılında kullanıma sunduğu iTunes için yolun sonuna gelindi.
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2Apple dün gerçekleşen WWDC'de iTunes'a desteği keseceğini ve ardından tamamen devre dışı bırakılacağını duyurdu.
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Aynı açıklamada iTunes'un görevini Müzik, TV ve Podcast uygulamalarının üstleneceği bilgisinin altı çizildi.
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ABD merkezli teknoloji devi Apple, online dizi ve film platformu Apple TV +'ı geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı.
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5Yeni platform bahar aylarında aralarında Türkiye'nin de olduğu 100 ülkede hizmete girecek. İşte platformda yer alacak yapımlar...
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6Amazing Stories: Steven Spielberg (Antoloji)
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7Oprah Winfrey
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8The Morning Show: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell (Drama/Komedi)
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9See: Jason Momoa ve Alfre Woodard (Bilim Kurgu)
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10Little America: Kumail Nanjiani (Antoloji)
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11Big Bird: Susam Sokağı'nın büyük sarı kuşu çocuklara kodlama öğretmek için Apple TV+'a dahil oluyor.
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12Little Voice: J.J. Abrams ve Sara Bareilles
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13Apple'ın bu sene orjinal içerik için 2 milyar dolar harcayacağı ifade edildi.