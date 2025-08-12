Apple lansman ne zaman? iPhone 17 serisi için beklenen Apple event tarihi
Teknoloji devi Apple, her sene yeni ürünlerinin tanıtımını muhteşem bir etkinlikle yapıyor. Son olarak geçtiğimiz sene iPhone 16 ve serisi dünyaya duyurulmuştu. iPhone 17 için beklenen Apple lansmanı ardından ürünler satışa sunuluyor. Yeni iPhone, iPhone Pro, Apple Watch, Airpods için Apple kullanıcılarının gözü 2025 lansman tarihinde. Önümüzdeki Apple Event ne zaman?
Ürünleri ile en çok tercih edilen teknoloji markalarından Apple, yeni ve güncellenmiş iPhone, Airpods ve Apple Watch gibi üretimlerini her yıl lansman ile duyuruyor, ardından satışa sunuyor. Yeni iPhone'ların da fiyatlarının, satış tarihlerinin ve özelliklerinin netleştiği Apple event için nefesler tutuldu. 2025 Apple lansmanda iPhone 17 ve serisi alıcı karşısına çıkacak...