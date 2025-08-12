Apple lansman ne zaman? iPhone 17 serisi için beklenen Apple event tarihi

Teknoloji devi Apple, her sene yeni ürünlerinin tanıtımını muhteşem bir etkinlikle yapıyor. Son olarak geçtiğimiz sene iPhone 16 ve serisi dünyaya duyurulmuştu. iPhone 17 için beklenen Apple lansmanı ardından ürünler satışa sunuluyor. Yeni iPhone, iPhone Pro, Apple Watch, Airpods için Apple kullanıcılarının gözü 2025 lansman tarihinde. Önümüzdeki Apple Event ne zaman?

Ürünleri ile en çok tercih edilen teknoloji markalarından Apple, yeni ve güncellenmiş iPhone, Airpods ve Apple Watch gibi üretimlerini her yıl lansman ile duyuruyor, ardından satışa sunuyor. Yeni iPhone'ların da fiyatlarının, satış tarihlerinin ve özelliklerinin netleştiği Apple event için nefesler tutuldu. 2025 Apple lansmanda iPhone 17 ve serisi alıcı karşısına çıkacak...

APPLE EVENT (LANSMAN) NE ZAMAN?

Apple lansman her sene olduğu gibi bu yıl da eylül ayında düzenlenecek. Eylül ayının ikinci haftası yapılan event'ların bu sene 8-12 Eylül arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Önceki yıllarda düzenlenen lansman tarihleri:

2024: Pazartesi, 9 Eylül
2023: Salı, 12 Eylül
2022: Salı, 13 Eylül
2022: Çarşamba, 7 Eylül
2021: Salı, 14 Eylül
2020: Salı, 15 Eylül
2019: Salı, 10 Eylül
2018: Çarşamba, 12 Eylül
2017: Salı, 12 Eylül

İPHONE 17, APPLE WATCH, AİRPODS LANSMANDA DUYURULACAK

Lansmanda merakla beklenen iPhone 17 ve serisinin yanı sıra; Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Yeni nesil AirPods gibi çeşitli  ürünlerin de yer alacağı tahmin ediliyor.

Apple, iMac, Mac mini ve MacBook Pro gibi ürünler için ayrı bir etkinlik düzenliyor.  En güçlü ve en ince iPhone olarak bilinen 17 serisi için lansman heyecanı sürüyor. İşte özellikleri:

6,27 inç, 120 Hz LTPO ekran

Siyah, Beyaz, Çelik Grisi, Yeşil, Mor, Açık Mavi renk seçenekleri
A19 işlemci
24 MP TrueDepth kamera
50W MagSafe şarj
iOS 26

İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKAR?

Lansmanın ardından yeni iPhone serileri genellikle bir hafta sonra satışa çıkıyor. 17 serisinin de 15-19 Eylül tarihleri arasında satışa sunulması beklenenler arasında.

