Apple MacBook Pro, AirPods 3, M1 Pro, M1 Max ve Parlatma Bezini tanıttı

ABD'li teknoloji devi Apple yeni ürünlerini tanıttı. Tanıtılan ürünler arasında Macbook Pro, AirPods 3, M1 Pro, M1 Max, HomePod mini, Apple Music Voice Plan yer alıyor. Apple ayrıca fiyatıyla tartışma konusu olan bir parlatma bezini de satışa çıkardı.

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Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Apple, Eylül'den sonra Unleashed adını verdiği etkinlikle yeni ürünlerini tanıttı. Tanıtımda Türkiye'de satılmayan ürünler de yer aldı. İşte sırasıyla Apple'ın tanıttığı ürünler....

HOMEPOD MİNİ Apple'ın farklı renklerini sunmaya başladığı HomePod Mini'nin yeni versiyonu tanıtıldı. Ürün Türkiye'de satılmıyor. Siri'ye bağlanabilen cihazda interkom bulunuyor bu nedenle aletle iletişime geçmek mümkün.

Hoparlör Kasım ayında 99 dolara satışa çıkacak.

AIRPODS 3 TANITILDI: ÖZELLİKLERİ VE TÜRKİYE FİYATI Apple etkinlikte 3. nesil AirPods'u da tanıttı. Apple cihazın ikinci neslini 2019'da tanıtmıştı. Yeni nesil Airpods 3, 5 dakikalık şarj ile 1 saat dinleme süresi veriyor. Toplamda ise altı saate çıkıyor dinleme süresi. Kablosuz şarj destekli kutusuyla beraber dinleme süresi 30 saati bulunuyor.

Apple'ın sürekli öne çıkarmaya çalıştığı uzamsal ses teknolojisi AirPods 3'te de bulunuyor. Cihazın Türkiye fiyatı 1.999 TL olacak. Ürün 26 Ekim'de satışa çıkacak.

MACBOOK PRO ÖZELLİKLERİ VE TÜRKİYE SATIŞ FİYATI Apple'ın eylüldeki etkinliğinde en çok merak edilen cihaz yeni nesil iPhone 13 ailesiydi. Dün yapılan etkinlikte en çok merak edilen cihaz ise Macbook Pro oldu. Yeni nesil MacBook Pro 14 ve 16 inç olarak iki farklı versiyonla tanıtıldı.

Apple yeni MacBook Pro'larda Touch Bar'ı kaldırdı. Bunun yerine fonksiyon tuşları kullanılıyor. Alette Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 bulunuyor.



Cihazların Türkiye fiyatı ise 14 inç modeli için 23 bin 499 TL'den 16 inç modeli 28 bin 999 TL'den başlıyor.



14 inçlik versiyonun Türkiye fiyatı tüm üst düzey donanımlar ve yazılımlarla birlikte 72 bin 198 TL'ye, 16 inç versiyonuı 74 bin 398 TL'ye çıkıyor.

APPLE'IN YENİ İŞLEMCİLERİ VE VOICE PLAN Apple M1 Pro ve M1 Max adını verdiği iki yeni işlemci de tanıttı. Yeni bilgisayarlarda bu işlemciler kullanılıyor.



Apple'ın yeni müzik planının fiyatı 4.99 dolar ancak Türkiye'de erişime açılmadı.

APPLE PARLATMA BEZİ ÖZELLİKLERİ VE TÜRKİYE FİYATI Apple resmi olarak parlatma bezini etkinlikte tanıtmadı. Ancak bez tanıtımın ardından satışa sunuldu.

Apple Türkiye sitesinde bezin tanıtımı için şu ifadelere yer verildi: Aşındırmayan yumuşak malzemeden üretilen Parlatma Bezi, nano-texture cam dahil tüm Apple ekranlarını güvenli ve etkili bir şekilde temizler.



Parlatma Bezi'nin Türkiye fiyatı ise 199 TL oldu.