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Apple Music'ten beklenen Android güncellemesi

ntv.com.tr

Apple Music, Android telefonlarda yaşanan sorunları giderecek güncellemeyi yayımladı.

  • 1

    Apple, Android işletim sistemine Google Chromecast desteği ile Apple Music özelliğini sundu.
  • 2

    Gelen güncelleme ile birlikte artık Android kullanıcıları, Chromecast desteği ile TV ve telefonlarda Apple Music uygulamasını kullanabilir hale geldi.
  • 3

    Bu özelliği kullanabilmeniz için Chromecast destekli Anroid cihaza sahip olmanız ve Apple Music'i yüklemeniz yeterli.
  • 4

    Uygulamaya girdikten sonra ise 'Yansıt' simgesine dokunmanız yeni özellik için yeterli oluyor.
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