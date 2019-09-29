Apple Music'ten beklenen Android güncellemesi
ntv.com.tr
Apple Music, Android telefonlarda yaşanan sorunları giderecek güncellemeyi yayımladı.
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1Apple, Android işletim sistemine Google Chromecast desteği ile Apple Music özelliğini sundu.
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2Gelen güncelleme ile birlikte artık Android kullanıcıları, Chromecast desteği ile TV ve telefonlarda Apple Music uygulamasını kullanabilir hale geldi.
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3Bu özelliği kullanabilmeniz için Chromecast destekli Anroid cihaza sahip olmanız ve Apple Music'i yüklemeniz yeterli.
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4Uygulamaya girdikten sonra ise 'Yansıt' simgesine dokunmanız yeni özellik için yeterli oluyor.