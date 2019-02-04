Apple o iPhone'ların fişini çekiyor (Geri sayım başladı)

1 Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemeyecek. Gelin ilk önce güncelleme alacak iPhone modellerine bakalım

2 iPhone XS

3 iPhone XS Max





4 iPhone XR





5 iPhone X





6 iPhone 8 Plus

7 iPhone 8





8 iPhone 7 Plus





9 iPhone 7

10 iPhone 6S Plus





11 iPhone 6S





12 iPhone 6 Plus





13 iOS 13 gündellemesini almayacak iPhone modelleri ise şöyle...

14 iPhone 6





15 iPhone 5S





16 iPhone SE

17 İOS 13 ÇIKMADAN 'BETA'SI YAYINLANDI Apple kullanıcılarının merakla beklediği ve Eylül ayındaki lansmandan sonra kullanıma girmesine kesin gözüyle bakılan iOS 13'ün kendisi kullanıma girmeden Beta'sı yayınlandı.

18 ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 13.1 ve iPadOS 13.1’in ilk beta sürümlerini geliştiricilere sunarak şimdiden bir sonraki güncellemeyi test etmeye başladı. 450 MB boyutundaki güncellemenin, iOS 13 sürümündeki hataları giderdiği belirtiliyor.

19 APPLE’DAN WHATSAPP KISITLAMASI (İPHONE KULLANICILARINI NASIL ETKİLEYECEK?) Apple’ın iPhone ve iPad için geliştirdiği iOS 13, WhatsApp ve Facebook için işleri zorlaştıracak!

20 Zira iOS 13, güvenlik tedbirlerini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Apple, tabiri caizse, WhatsApp ve Facebook gibi uygulamaları gözetimi altında olacak.

21 Söz konusu adım sayesinde sesli iletişim kurmaya yarayan uygulamaların arka planda VoIP (IP üzerinden ses verisi gönderebilen uygulamalar) aracılığıyla ses iletimi yapmasına izin verilmeyecek.





22 Uygulama kullanıma girdiği andan itibaren iPhone kullanıcılarının gizliliği daha güvenli hale getirilmiş olacak.

23 İŞTE iOS 13 İLE GELECEK YENİLİKLER Apple'ın son yıllarda iyiden iyiye ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, bu sürüm iOS'ta da kendini gösterecek. Yenilenen Sağlık uygulamasında Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm bizi karşılayacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.

24 Apple Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek; bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak. Diğer yandan Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçecek engelleme özelliği ile birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılması adına yeni bir klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak.

25 iPhone'umu Bul ve Arkadaş Bul uygulamalarını tek çatı altında toplayacak olan iOS 13'te kullanıcılar bütün cihazlarını tek panelden kontrol etme imkanına kavuşacak.

26 Mesajlar uygulamasında da bir dizi değişiklik yapacak olan iOS 13'ün yüklenmesiyle WhatsApp'a benzer bir uygulamaya dönüşüyor. Kullanıcılar kendi profil fotoğraflarını seçebileceği gibi kullanıcı adı da belirleme şansına sahip. Hatta bu bilgileri kimlerin göreceği dahi belirlenebilecek.

27 Gece Modu'nun yine iOS 13 ile birlikte aktif hale gelmesi beklenirken, telefonlar bu modda daha az bataryadan güç harcayacak; daha az göz yoracak. Bu modun saate duyarlı olacağı düşünülürken, kullanıcılar manuel olarak da gece moduna geçiş yapabilecek.

28 İPHONE'LARDA 'UYARI' DÖNEMİ Uygulama açılış hızını neredeyse iki kat arttıran iOS 13'te üyeliğinizin aktif olduğu bir uygulamayı kaldırmaya çalıştığınızda Apple, uygulamayı silseniz bile aboneliğinizin etkin kalacağını ve diğer cihazlarda da kullanılabileceğini belirtecek.