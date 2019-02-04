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Apple o uygulamanın fişini çekiyor

ntv.com.tr

Müzik, podcast ve kitaplar için üç ayrı uygulama üzerinde çalışıan Apple, iTunes’un fişini çekmeye hazırlanıyor.

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    ABD merkezli teknoloji devi Apple müzik, podcast ve kitaplar için üç ayrı uygulama üzerinde çalışıyor. 

    Apple'ın bu hamlesi bu üç şeyi içinde barındıran iTunes için yolun sonunun geldiği kelinde yorumlanıyor. 

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    Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, geçtiğimiz haftalarda Apple TV+'ı tanıran Apple önümüzdeki dönemde iTunes'un fişini çekecek.

    Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. 

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    APPLE O İPHONE'LARIN FİŞİNİ ÇEKİYOR

    APPLE O İPHONE'LARIN FİŞİNİ ÇEKİYOR
    Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemeyecek. Gelin ilk önce güncelleme alacak iPhone modellerine bakalım
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    iPhone XS
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    iPhone XS Max

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    iPhone XR

  • 7

    iPhone X

  • 8

    iPhone 8 Plus
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    iPhone 8

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    iPhone 7 Plus

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    iPhone 7
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    iOS 13 gündellemesini almayacak iPhone modelleri ise şöyle...
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    iPhone 6S Plus

  • 14

    iPhone 6S

  • 15

    iPhone 6 Plus

  • 16

    iPhone 6

  • 17

    iPhone 5S Plus
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    iPhone 5S

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    iPhone SE
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