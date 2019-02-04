Apple o uygulamanın fişini çekiyor
ntv.com.tr
Müzik, podcast ve kitaplar için üç ayrı uygulama üzerinde çalışıan Apple, iTunes’un fişini çekmeye hazırlanıyor.
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ABD merkezli teknoloji devi Apple müzik, podcast ve kitaplar için üç ayrı uygulama üzerinde çalışıyor.
Apple'ın bu hamlesi bu üç şeyi içinde barındıran iTunes için yolun sonunun geldiği kelinde yorumlanıyor.
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Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, geçtiğimiz haftalarda Apple TV+'ı tanıran Apple önümüzdeki dönemde iTunes'un fişini çekecek.
Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
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APPLE O İPHONE'LARIN FİŞİNİ ÇEKİYORŞirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemeyecek. Gelin ilk önce güncelleme alacak iPhone modellerine bakalım
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4iPhone XS
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5iPhone XS Max
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6iPhone XR
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7iPhone X
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8iPhone 8 Plus
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9iPhone 8
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10iPhone 7 Plus
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11iPhone 7
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12iOS 13 gündellemesini almayacak iPhone modelleri ise şöyle...
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13iPhone 6S Plus
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14iPhone 6S
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15iPhone 6 Plus
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16iPhone 6
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17iPhone 5S Plus
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18iPhone 5S
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19iPhone SE