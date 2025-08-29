Apple öğrenci indiriminde son durum: Apple indirim kampanyasından kimler faydalanabilir?

Teknoloji devi Apple tarafından başlatılan yükseköğretim indirim kampanyası kapsamında Mac ve iPad alınabiliyor. Kampanyada alınan ürünü yükseltmek için ise yükseltme ücreti geçerli oluyor. Üniversite öğrencileri ve eğitimciler için her sene hayata geçirilen kampanya 10 Temmuz'da başlamıştı. İlgililer indirim kapsamındaki ürünleri sadece kampanya dahilindeki ülkede ve yerden alabiliyor. İşte, Apple indirim kampanyası detayları...