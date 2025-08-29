Apple öğrenci indiriminde son durum: Apple indirim kampanyasından kimler faydalanabilir?
Apple, eğitim dönemi öncesinde indirim kampanyasını duyurdu. Öğrenciler ve eğitimcileri ilgilendiren kampanya kapsamında bir ürün alana bir de promosyon ürünü fırsatı sunuluyor. Yükseköğretim indirim kampanyası olarak başlatılan projeden; bayiler, kamu kurumları, devlet kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, eğitim kurumları, kurumsal amaçla satın alanlar ve şirketler için satın alanlar yararlanamıyor. Apple 2025 öğrenci indirim tutarları ve geçerli ürünler, üniversite hayatına başlayacak öğrencilerin gündeminde.
Teknoloji devi Apple tarafından başlatılan yükseköğretim indirim kampanyası kapsamında Mac ve iPad alınabiliyor. Kampanyada alınan ürünü yükseltmek için ise yükseltme ücreti geçerli oluyor. Üniversite öğrencileri ve eğitimciler için her sene hayata geçirilen kampanya 10 Temmuz'da başlamıştı. İlgililer indirim kapsamındaki ürünleri sadece kampanya dahilindeki ülkede ve yerden alabiliyor. İşte, Apple indirim kampanyası detayları...