Apple o iPhone modellerini ücretsiz tamir edecek
Apple, yayınladığı blog yazısı ile kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir duyuruya imza attı.
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ABD merkezli teknoloji devi Apple, arızalanan iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerini ücretsiz tamir edecek.
Şirket, aynı açıklamada sadece kendilerinden kaynaklı sorunlardan oluşan arızaları ücretsiz tamir edeceğinin altını çizdi.
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Apple'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinde cihazların açılmadığı tespit edilmiştir. Bu sorun, yalnızca Ekim 2018 ile Ağustos 2019 tarihleri arasında üretilen sınırlı sayıdaki seri numaralarına sahip cihazlarda gerçekleşmektedir"
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TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU! İŞTE İPHONE’LAR İÇİN YENİ TEKNİK SERVİS ÜCRETLERİ
Apple, Türkiye'de geçerli olacak yeni teknik servis ücretlerini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.
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BATARYA DEĞİŞİM ÜCRETLERİPhone 11 Pro Max, 11 Pro, 11, X, XS, XS Max, XR batarya değişim ücreti: 449 TL
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5iPhone SE, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ve diğer modeller için batarya değişim ücreti: 319 TL
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EKRAN DEĞİŞİM ÜCRETLERİ
iPhone 11 Pro Max, XS Max ekran değişimi: 2.190 TL
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iPhone 11 Pro, XS, X, ekran değişimi: 1.899 TL
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iPhone 11, XR ekran değişimi: 1.349 TL
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iPhone 8 Plus ekran değişimi: 1.139 TL
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iPhone 8 ekran değişimi: 999 TL
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iPhone 7 Plus ekran değişimi: 1.139 TL
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iPhone 7 ekran değişimi: 999 TL
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iPhone 6s Plus ekran değişimi: 1.139 TL
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iPhone 6s, 6 Plus ekran değişimi: 999 TL
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15iPhone 6, SE, 5s, 5c: 869 TL