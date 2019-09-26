NTV

Apple o iPhone modellerini ücretsiz tamir edecek

Apple, yayınladığı blog yazısı ile kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir duyuruya imza attı.

  • 1

    ABD merkezli teknoloji devi Apple, arızalanan iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerini ücretsiz tamir edecek. 

    Şirket, aynı açıklamada sadece kendilerinden kaynaklı sorunlardan oluşan arızaları ücretsiz tamir edeceğinin altını çizdi. 

  • 2

    Apple'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Bazı iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinde cihazların açılmadığı tespit edilmiştir. Bu sorun, yalnızca Ekim 2018 ile Ağustos 2019 tarihleri arasında üretilen sınırlı sayıdaki seri numaralarına sahip cihazlarda gerçekleşmektedir" 

  • 3

    TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU! İŞTE İPHONE’LAR İÇİN YENİ TEKNİK SERVİS ÜCRETLERİ

    TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU! İŞTE İPHONE’LAR İÇİN YENİ TEKNİK SERVİS ÜCRETLERİ

    Apple, Türkiye'de geçerli olacak yeni teknik servis ücretlerini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. 

  • 4

    BATARYA DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

    BATARYA DEĞİŞİM ÜCRETLERİ
    Phone 11 Pro Max, 11 Pro, 11, X, XS, XS Max, XR batarya değişim ücreti: 449 TL
  • 5

    iPhone SE, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ve diğer modeller için batarya değişim ücreti: 319 TL
  • 6

    EKRAN DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

    EKRAN DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

    iPhone 11 Pro Max, XS Max ekran değişimi: 2.190 TL 

  • 7

    iPhone 11 Pro, XS, X, ekran değişimi: 1.899 TL 

  • 8

    iPhone 11, XR ekran değişimi: 1.349 TL 

  • 9

    iPhone 8 Plus ekran değişimi: 1.139 TL 

  • 10

    iPhone 8 ekran değişimi: 999 TL 

  • 11

    iPhone 7 Plus ekran değişimi: 1.139 TL 

  • 12

    iPhone 7 ekran değişimi: 999 TL 

  • 13

    iPhone 6s Plus ekran değişimi: 1.139 TL 

  • 14

    iPhone 6s, 6 Plus ekran değişimi: 999 TL 

  • 15

    iPhone 6, SE, 5s, 5c: 869 TL
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin