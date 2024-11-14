Apple oyun dünyasına emin adımlarla yürüyor: Resident Evil 2 Remake'in çıkış tarihi duyuruldu
Video oyun yapımcısı Capcom, büyük beğeni toplayan Resident Evil 2’nin Remake yani yeniden yapım serisinin Apple cihazlarına 10 Aralık’ta geleceğini duyurdu. iPhone 15 Pro/Pro Max, iPhone 16-Pro/Pro Max, Mac ve iPad gibi cihazlarda oynanabilecek oyun, Otomatik Ateş özelliğiyle daha kolay bir kontrol deneyimi sunacak.
Capcom'un büyük beğeni toplayan Resident Evil 2'nin yeniden yapımını Apple cihazlarına getireceğini ilk kez açıklamasının üzerinden neredeyse altı ay geçti.
Şirket bugün oyunun yeni sürümünü açıkladı ve Apple hayranlarının daha önce açıklanandan daha erken bir tarihte oyunu oynayabilmeleri için çıkış tarihini öne çekti.
Oyun 31 Aralık yerine artık 10 Aralık'ta yeni platformlarda yayınlanacak.
Böylelikle Resident Evil 2'nin yeniden yapımı Apple'ın en yeni ürün serilerinde oynanabilecek.