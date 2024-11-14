Apple oyun dünyasına emin adımlarla yürüyor: Resident Evil 2 Remake'in çıkış tarihi duyuruldu

OTOMATİK ATEŞ ÖZELLİĞİ

Geliştirici ayrıca iPhone ve iPad versiyonlarına, kahramanların zombilere nişan alırken kısa bir süre için ateş etmelerini sağlayan ve dokunmatik ekranlarda kullanımı kolaylaştıran yeni bir Otomatik Ateş özelliği ekledi.

Daha iyi bir kontrol deneyimi arayanlar Xbox, Sony veya üçüncü taraf bir platformdan uyumlu bir kontrol cihazını eşleştirmeyi de tercih edebilirler.

Capcom, Apple oyuncularının tam deneyimi satın almadan önce kampanyanın başlangıç bölümünü denemelerine de izin veriyor.

CYBERPUNK 2077 SÜRPRİZİ

Apple ayrıca geçtiğimiz günlerde CD Projekt RED'in Cyberpunk 2077'sinin 2025'te cihazlarına geleceğini ve Ubisoft'un yakında çıkacak Assassin's Creed Shadows RPG'sinin de geleceğini duyurdu.