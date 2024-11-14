Apple oyun dünyasına emin adımlarla yürüyor: Resident Evil 2 Remake'in çıkış tarihi duyuruldu

Video oyun yapımcısı Capcom, büyük beğeni toplayan Resident Evil 2’nin Remake yani yeniden yapım serisinin Apple cihazlarına 10 Aralık’ta geleceğini duyurdu. iPhone 15 Pro/Pro Max, iPhone 16-Pro/Pro Max, Mac ve iPad gibi cihazlarda oynanabilecek oyun, Otomatik Ateş özelliğiyle daha kolay bir kontrol deneyimi sunacak.

Apple oyun dünyasına emin adımlarla yürüyor: Resident Evil 2 Remake'in çıkış tarihi duyuruldu - 1

Capcom'un büyük beğeni toplayan Resident Evil 2'nin yeniden yapımını Apple cihazlarına getireceğini ilk kez açıklamasının üzerinden neredeyse altı ay geçti.

Şirket bugün oyunun yeni sürümünü açıkladı ve Apple hayranlarının daha önce açıklanandan daha erken bir tarihte oyunu oynayabilmeleri için çıkış tarihini öne çekti.

Oyun 31 Aralık yerine artık 10 Aralık'ta yeni platformlarda yayınlanacak.

Böylelikle Resident Evil 2'nin yeniden yapımı Apple'ın en yeni ürün serilerinde oynanabilecek.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Apple oyun dünyasına emin adımlarla yürüyor: Resident Evil 2 Remake'in çıkış tarihi duyuruldu - 2

HANGİ APPLE CİHAZLARINDA OYNANABİLECEK?

iPhone 15 Pro ve Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Pro ve Pro Max

Oyun Mac ve iPad cihazlarında ise M1 çip veya üzeri bir donanıma sahip cihazlarda oynanabilecek. 

Apple oyun dünyasına emin adımlarla yürüyor: Resident Evil 2 Remake'in çıkış tarihi duyuruldu - 3

Apple'ın Evrensel Satın Alma teklifi Capcom tarafından kullanılıyor.

Bu, hayranların oyunu bir kez satın alabileceği ve tam çapraz ilerleme ile uyumlu tüm platformlarda oynayabileceği anlamına geliyor.

Apple oyun dünyasına emin adımlarla yürüyor: Resident Evil 2 Remake'in çıkış tarihi duyuruldu - 4

OTOMATİK ATEŞ ÖZELLİĞİ

Geliştirici ayrıca iPhone ve iPad versiyonlarına, kahramanların zombilere nişan alırken kısa bir süre için ateş etmelerini sağlayan ve dokunmatik ekranlarda kullanımı kolaylaştıran yeni bir Otomatik Ateş özelliği ekledi.

Daha iyi bir kontrol deneyimi arayanlar Xbox, Sony veya üçüncü taraf bir platformdan uyumlu bir kontrol cihazını eşleştirmeyi de tercih edebilirler.

Capcom, Apple oyuncularının tam deneyimi satın almadan önce kampanyanın başlangıç bölümünü denemelerine de izin veriyor.

CYBERPUNK 2077 SÜRPRİZİ

Apple ayrıca geçtiğimiz günlerde CD Projekt RED'in Cyberpunk 2077'sinin 2025'te cihazlarına geleceğini ve Ubisoft'un yakında çıkacak Assassin's Creed Shadows RPG'sinin de geleceğini duyurdu.

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