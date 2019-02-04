Apple tarihi açıkladı: O iPhone'ların fişini çekiyor

Apple'ın bu yıl 30'uncusu düzenlenecek en büyük etkinliklerinden birisi olan WWDC 2019 için tarih resmi duyuru ile belli oldu.

Apple WWDC 2019 için resmi açıklama yaptı. Söz konusu açıklamaya göre, WWDC 2019 3-7 Haziran'da gerçekleşecek. Etkinliğin adresi ise San Jose’deki McEnery Convention Center.