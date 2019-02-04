Apple tarihi açıkladı: O iPhone'ların fişini çekiyor
ntv.com.tr
ABD merkezli teknoloji devi Apple WWDC 2019 için resmi açıklama yaptı. Apple'ın üzerinde yoğun mesai harcadığı iOS 13 pek çok iPhone kullanıcısının canına sıkabilir. Zira Apple, 2016'dan önce çıkan modellerde iOS 13'ü desteklememeye hazırlanıyor. İşte iOS 13'in tanıtılacağı tarih...
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Apple'ın bu yıl 30'uncusu düzenlenecek en büyük etkinliklerinden birisi olan WWDC 2019 için tarih resmi duyuru ile belli oldu.
Apple WWDC 2019 için resmi açıklama yaptı. Söz konusu açıklamaya göre, WWDC 2019 3-7 Haziran'da gerçekleşecek. Etkinliğin adresi ise San Jose’deki McEnery Convention Center.
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WWDC 2019 kapsamında iOS, macOS, watchOS veya tvOS platformlarının geleceği ile ilgili yeni bilgiler kamuoyu ile paylaşılacak.
Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, lansmanda yeni işletim sistemi İOS 13 de görücüye çıkacak.
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Apple o iPhone'ların fişini çekiyorŞirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemeyecek. Gelin ilk önce güncelleme alacak iPhone modellerine bakalım
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4iPhone XS
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5iPhone XS Max
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6iPhone XR
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7iPhone X
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8iPhone 8 Plus
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9iPhone 8
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10iPhone 7 Plus
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11iPhone 7
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12iOS 13 gündellemesini almayacak iPhone modelleri ise şöyle...
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13iPhone 6S Plus
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14iPhone 6S
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15iPhone 6 Plus
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16iPhone 6
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17iPhone 5S Plus
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18iPhone 5S
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19iPhone SE