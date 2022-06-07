Apple, Türkiye'de satışa sunduğu ürünlere yaklaşık üç ay sonra bir zam daha yaptı. En pahalı iPhone'un 41 bin 799 liraya çıktı. İşte Apple ürünlerinin son fiyatları... Apple'ın geliştirici konferansı WWDC başladı. Apple Türkiye, ürünlerine zam yaptı. \nYeni zamlarla beraber Apple, yüzde 13 ile yüzde 22.5 arasında değişen oranlarda zamma gitti. \nŞirket son olarak 8 Mart tarihinde iPhone fiyatlarını artırmıştı. Böylece en pahalı iPhone olan 13 Pro Max 1 TB'nin fiyatı 41 bin 799 liraya kadar çıktı. \nBu cihaz Eylül 2021'de tanıtıldığında 22 bin 999 liraya satışa çıkmıştı. Yeni zamlarlar beraber Apple ürünlerinin son fiyatları şöyle oldu: iPhone 13 mini 128 GB, 20 bin 999 TLiPhone 13 128 GB, 22 bin 499 TLiPhone 13 Pro 128 GB, 29 bin 999 TLiPhone 13 Pro Max 128 GB, 32 bin 999 TLiPhone SE 64 GB, 13 bin 499 TLiPhone 11 64 GB, 14 bin 999 TLiPhone 12 mini 128 GB, 18 bin 999 TLiPhone 12 128 GB, 20 bin 999 TL Diğer Apple ürünlerinin fiyatları ise şöyle: \nM1 MacBook Air Başlangıç fiyatı: 20.999 TLM2 MacBook Air Başlangıç fiyatı: 25.999 TLM1 Max MacBook Pro 16 inç Başlangıç fiyatı: 51.999,00 TLM1 Pro MacBook Pro 14 inç Başlangıç fiyatı: 41.999 TLM2 MacBook Pro 13 inç Başlangıç fiyatı: 27.999,00 TL Apple Watch 7 45 mm 8.399 TLAirPods 3. nesil 3.599 TLAirPods Pro 5.399,00 TLAirTag 469 TL9. nesil iPad 7.199,00 TL Türkiye'deki kullanıcılar zam haberini alsa da Apple yeni yazılımlarını da tanıttı. \nEtkinlikte yeni iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 ve tvOS 16 işletim sistemleri duyuruldu.