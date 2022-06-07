Apple Türkiye 3 ay sonra yeniden zam yaptı (iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar oldu?)

Yeni zamlarlar beraber Apple ürünlerinin son fiyatları şöyle oldu:

iPhone 13 mini 128 GB, 20 bin 999 TL



iPhone 13 128 GB, 22 bin 499 TL



iPhone 13 Pro 128 GB, 29 bin 999 TL



iPhone 13 Pro Max 128 GB, 32 bin 999 TL



iPhone SE 64 GB, 13 bin 499 TL



iPhone 11 64 GB, 14 bin 999 TL



iPhone 12 mini 128 GB, 18 bin 999 TL



iPhone 12 128 GB, 20 bin 999 TL