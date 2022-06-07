Apple Türkiye 3 ay sonra yeniden zam yaptı (iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar oldu?)

Haberler - ntv.com.tr 07.06.2022 - 09:23 | Son Güncelleme : 07.06.2022 - 09:52
Apple'ın geliştirici konferansı WWDC başladı. Apple Türkiye, ürünlerine zam yaptı.
Yeni zamlarla beraber Apple, yüzde 13 ile yüzde 22.5 arasında değişen oranlarda zamma gitti.
Şirket son olarak 8 Mart tarihinde iPhone fiyatlarını artırmıştı.
Böylece en pahalı iPhone olan 13 Pro Max 1 TB'nin fiyatı 41 bin 799 liraya kadar çıktı.
Bu cihaz Eylül 2021'de tanıtıldığında 22 bin 999 liraya satışa çıkmıştı.
Yeni zamlarlar beraber Apple ürünlerinin son fiyatları şöyle oldu:
iPhone 13 mini 128 GB, 20 bin 999 TL
iPhone 13 128 GB, 22 bin 499 TL
iPhone 13 Pro 128 GB, 29 bin 999 TL
iPhone 13 Pro Max 128 GB, 32 bin 999 TL
iPhone SE 64 GB, 13 bin 499 TL
iPhone 11 64 GB, 14 bin 999 TL
iPhone 12 mini 128 GB, 18 bin 999 TL
iPhone 12 128 GB, 20 bin 999 TL
Diğer Apple ürünlerinin fiyatları ise şöyle:
M1 MacBook Air Başlangıç fiyatı: 20.999 TL
M2 MacBook Air Başlangıç fiyatı: 25.999 TL
M1 Max MacBook Pro 16 inç Başlangıç fiyatı: 51.999,00 TL
M1 Pro MacBook Pro 14 inç Başlangıç fiyatı: 41.999 TL
M2 MacBook Pro 13 inç Başlangıç fiyatı: 27.999,00 TL
Apple Watch 7 45 mm 8.399 TL
AirPods 3. nesil 3.599 TL
AirPods Pro 5.399,00 TL
AirTag 469 TL
9. nesil iPad 7.199,00 TL
Türkiye'deki kullanıcılar zam haberini alsa da Apple yeni yazılımlarını da tanıttı.
Etkinlikte yeni iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 ve tvOS 16 işletim sistemleri duyuruldu.