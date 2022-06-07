Apple Türkiye 3 ay sonra yeniden zam yaptı (iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar oldu?)

Apple, Türkiye'de satışa sunduğu ürünlere yaklaşık üç ay sonra bir zam daha yaptı. En pahalı iPhone'un 41 bin 799 liraya çıktı. Şirket iOS 16 dahil birçok yeni yazılımı da tanıttı. İşte Apple ürünlerinin son fiyatları...

Haberler - ntv.com.tr 07.06.2022 - 09:23 | Son Güncelleme : 07.06.2022 - 09:52

Apple Türkiye 3 ay sonra yeniden zam yaptı (iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar oldu?) - 1

'ın geliştirici konferansı WWDC başladı. Apple Türkiye, ürünlerine zam yaptı. 

Yeni zamlarla beraber Apple, yüzde 13 ile yüzde 22.5 arasında değişen oranlarda zamma gitti. 

Şirket son olarak 8 Mart tarihinde iPhone fiyatlarını artırmıştı. 

Apple Türkiye 3 ay sonra yeniden zam yaptı (iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar oldu?) - 2

Böylece en pahalı iPhone olan 13 Pro Max 1 TB'nin fiyatı 41 bin 799 liraya kadar çıktı. 

Bu cihaz Eylül 2021'de tanıtıldığında 22 bin 999 liraya satışa çıkmıştı. 

Apple Türkiye 3 ay sonra yeniden zam yaptı (iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar oldu?) - 3

Yeni zamlarlar beraber Apple ürünlerinin son fiyatları şöyle oldu: 
iPhone 13 mini 128 GB,  20 bin 999 TL

iPhone 13 128 GB, 22 bin 499 TL

iPhone 13 Pro 128 GB, 29 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max 128 GB, 32 bin 999 TL

iPhone SE 64 GB, 13 bin 499 TL

iPhone 11 64 GB, 14 bin 999 TL

iPhone 12 mini 128 GB, 18 bin 999 TL

iPhone 12 128 GB, 20 bin 999 TL

Apple Türkiye 3 ay sonra yeniden zam yaptı (iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar oldu?) - 4

Diğer Apple ürünlerinin fiyatları ise şöyle: 

M1 MacBook Air Başlangıç fiyatı: 20.999 TL

M2 MacBook Air Başlangıç fiyatı: 25.999 TL

M1 Max MacBook Pro 16 inç Başlangıç fiyatı: 51.999,00 TL

M1 Pro MacBook Pro 14 inç Başlangıç fiyatı: 41.999 TL

M2 MacBook Pro 13 inç Başlangıç fiyatı: 27.999,00 TL

Apple Türkiye 3 ay sonra yeniden zam yaptı (iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar oldu?) - 5

Apple Watch 7 45 mm 8.399 TL

AirPods 3. nesil 3.599 TL

AirPods Pro 5.399,00 TL

AirTag 469 TL

9. nesil iPad 7.199,00 TL

Apple Türkiye 3 ay sonra yeniden zam yaptı (iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar oldu?) - 6

Türkiye'deki kullanıcılar zam haberini alsa da Apple yeni yazılımlarını da tanıttı. 

Etkinlikte  yeni iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 ve tvOS 16 işletim sistemleri duyuruldu. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER