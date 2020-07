Apple Türkiye'den bir zam kararı daha! iPhone servis ücretleri zamlandı

iPHONE BATARYA DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max / X, XS, XS Max, XR batarya değişimi: 489 TL (eski fiyat: 449 TL)

iPhone SE (1 ve 2. nesil), 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus batarya değişimi: 349 TL (eski fiyat: 319 TL)