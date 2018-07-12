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Apple Türkiye'den zam kararı (Zamlı iPhone fiyatları)

ntv.com.tr

Apple, resmi servis ve onarım ücretlerinde Türkiye’ye özel bir fiyat güncellemesi yaptı.

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    Geçtiğimiz haftalarda ürünlerine zam yapan Apple'dan Türkiye için bir zam kararı daha geldi.

    Apple, resmi servis ve onarım ücretlerinde Türkiye’ye özel bir fiyat güncellemesi yaptı.

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    Yapılan zamla birlikte Apple’ın son telefonu iPhone X’un sadece ekran değişim ücreti 1449 TL’ye yükseldi.
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    Apple, Samsung, iPhone X, Samsung fiyatları, zamlı fiyat

    ABD merkezli teknoloji devi Apple geçtiğimiz haftalarda iPhone XiPhone 8iPhone 8 Plus,  Macbook Pro, Airpods ve Apple Watch'ların da aralarında olduğu ürünleri için Türkiye'de zam kararı aldı. 

    Dolar kurunda son dönemde yaşanan artış sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları şu şekilde... 

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    Apple, Samsung, iPhone X, Samsung fiyatları, zamlı fiyat
    Apple'ın 10'uncu yılına özel ürettiği iPhone X zam ile artık 7 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ile satılacak.
  • 5

    Apple, Samsung, iPhone X, Samsung fiyatları, zamlı fiyat
    Geçen yıl gerçekleşen aynı lansmanda tanıtılan iPhone 8'in başlangıç fiyatı ise 5 bin 199 TL oldu.
  • 6

    Apple, Samsung, iPhone X, Samsung fiyatları, zamlı fiyat
    iPhone 8 Plus ise zam kararı sonrası 5 bin 899 TL'den başlayan fiyatlar ile satılıyor.
  • 7

    Apple, Samsung, iPhone X, Samsung fiyatları, zamlı fiyat
    Apple'ın zam kararı sonrası en ucuz Macbook Pro (13 inç) 6 bin 200 TL yerine 7 bin 699 TL‘den başlayan fiyatlar ile alıcısını bekliyor.
  • 8

    Apple, Samsung, iPhone X, Samsung fiyatları, zamlı fiyat
    15 inçlik yeni Macbook Pro’lar ise tüm özellikleri en yüksekte seçtiğinizde yaklaşık 25 bin TL gibi bir fiyata ulaşıyor.
  • 9

    Apple, Samsung, iPhone X, Samsung fiyatları, zamlı fiyat
    Zam sonrası 3'üncü nesil Apple Watch'un fiyatı ise 1.999 TL oldu.
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    Apple, Samsung, iPhone X, Samsung fiyatları, zamlı fiyat
    2 bin 299 TL’den başlayan Mac mini fiyatı 2 bin 999 TL’ye çıktı

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    Apple, Samsung, iPhone X, Samsung fiyatları, zamlı fiyat
    2 bin 999 TL’den başlayan iPad Pro fiyatı 3 bin 699 TL’ye çıktı.

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    Apple, Samsung, iPhone X, Samsung fiyatları, zamlı fiyat
    1699 TL’den başlayan 9.7 inç iPad fiyatı 1.899 TL’ye çıktı. 

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    Apple, Samsung, iPhone X, Samsung fiyatları, zamlı fiyat
    1949 TL’den başlayan iPad mini 4 fiyatı 2 bin 299 TL’ye çıktı.
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    SAMSUNG'DAN ZAM KARARI

    SAMSUNG'DAN ZAM KARARI

    Samsung, Türkiye'de sattığı yeni amiral gemisi modelinin fiyatına zam yaptı.

    Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, henüz resmen açıklanmayan zam sonrası Galaxy Note 9'un 128 GB'lık modelinin fiyatı 6 bin 499 TL'den 7 bin 999 TL'ye çıktı

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    Söz konusu zammın yürürlüğe girmesinin ardından Note 9'un fiyatı 6 bin 499 TL'den başlayan fiyatlar ile satılan iPhone X'i geçmiş olacak.

    Samsung'un Türkiye'de sattığı diğer amiral gemisi modellerin başlangıç fiyatları ise şöyle...

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    Apple, Samsung, iPhone X, Samsung fiyatları, zamlı fiyat
    Note 8: 5 bin 499 TL
  • 17

    Apple, Samsung, iPhone X, Samsung fiyatları, zamlı fiyat
    Galaxy S9: 5 bin 349 TL
  • 18

    Apple, Samsung, iPhone X, Samsung fiyatları, zamlı fiyat
    Galaxy S9+: 6 bin 199 TL
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