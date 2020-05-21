Apple ve Google'dan ortak corona uygulaması (23 ülkeye erişim talebi)

Aynı habere göre Apple ile Google’ın geliştirdiği söz konusu uygulama için kaç ülkenin onay verdiği henüz netlik kazanmış değil. Uygulama öncelikli olarak akıllı telefonlara yüklü olan temas-takip uygulamalarının (contact-tracing apps) işleyişine destek sağlamayı hedefliyor.