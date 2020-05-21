Apple ve Google'dan ortak corona uygulaması (23 ülkeye erişim talebi)

ntv.com.tr 21.05.2020 - 10:08
ABD merkezli teknoloji şirketleri Apple ve Google, corona virüs salgının başlamasının ardından corona virüs vakalarının ve potansiyel yayılmaların takip edilebilmesi için bir sistem üzerinde çalışmaya başlamışlardı.
Uluslararası haber ajansı Reuters’ın abonelerine geçtiği habere göre, iki şirketin birlikte geliştirdiği ve yayına almaya başladığı Covid-19 mobil takip sistemi için 23 ülkeden verilere erişim için talep edildi.
Aynı habere göre Apple ile Google’ın geliştirdiği söz konusu uygulama için kaç ülkenin onay verdiği henüz netlik kazanmış değil. Uygulama öncelikli olarak akıllı telefonlara yüklü olan temas-takip uygulamalarının (contact-tracing apps) işleyişine destek sağlamayı hedefliyor.
Söz konusu uygulama akıllı telefon kullanıcısının Bluetooth teknolojisiyle 'corona virüs kapacak kadar uzun süre kiminle temas ettiğini, kime yaklaştığını' inceleyecek.
Eğer temasta olunan kişilerden biri Covid-19 hastası ise, kullanıcının akıllı telefonuna bir uyarı mesajı gidecek ve kullanıcı konu hakkında bilgilendirilecek.