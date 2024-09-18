Apple, yapay zeka özelliğine yeni diller ekliyor: Türkçe seçeneği olacak mı?
Apple, yapay zeka özelliği "Apple Intelligence"a gelecek yıl daha fazla dil seçeneği ekleyeceğini duyurdu. Şirket, Ekim ayında iOS 18.1 güncellemesiyle birlikte yapay zeka özelliğini ilk olarak ABD İngilizcesiyle kullanıma sunacak.
Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 18 işletim sistemi güncellemesini iPhone kullanıcıları için yayınlamıştı.
ABD'li teknoloji şirketi, kullanıcılar tarafından merakla beklenen yapay zeka özelliği "Apple Intelligence"a gelecek yıl daha fazla dil seçeneği ekleneceğini duyurdu.
İlk Apple Intelligence özellikleri, Ekim ayında iOS 18.1'in yayınlanmasıyla birlikte yalnızca ABD İngilizcesinde kullanıma sunulacak.