Apple, yeni iPhone 14 ailesini tanıttı: iPhone 14 Pro Max'in özellikleri neler ve Türkiye satış fiyatı ne kadar?

Saatte aynı zamanda profesyonel sporcuları düşünerek hazırlanmış pek çok özellik bulunuyor. Oceanic+ isimli dalış planlama modundan tutun da -20 dereceden 55 dereceye kadar dayanıklılık gibi ekstrem koşullarda saati kullanabilmenize imkan veren pek çok özellik bulunuyor. cihazda kullanılan ikinci hoparlör sayesinde saat, kaybolmanız halinde kullanabileceğiniz ve 600 metreden bile duyulabilen 85dB'lik bir ses dalgası da yayabiliyor.



Bu cihazın Türkiye fiyatı ise 27 bin 999 lira. Apple Watch Ultra'danın hücresel verisiz modeli bulunmuyor. Yani her cihazda iletişim çipi var.



APPLE WATCH TÜRKİYE FİYATLARI

Apple'ın akıllı saatlerinden Watch 8 serisi: 9 bin 299 TL



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Apple Watch Ultra ise 27 bin 999 TL olarak Türkiye'de satılacak.