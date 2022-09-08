Apple, yeni iPhone 14 ailesini tanıttı: İşte iPhone 14 Pro Max'in özellikleri ve Türkiye satış fiyatı listesi

APPLE WATCH ULTRA

Sağlamlığı ile öne çıkan Apple Watch Ultra modeli ise 60 saate varan pil ömrü sunuyor. Zorlu hava ve doğa koşulları için tasarlanan ve dalış için de kullanılabilecek olan Apple Watch Ultra’nın fiyatı 799 dolar olarak açıklandı.

Bu saat ekstrem şartlara dayanması için tasarlanmış durumda. 40 metreye kadar suya dayanıklı olan saat. dalış için kullanılan teknolojik cihazların kullandığı EN13319 ve WR100 sertifikalarına sahip.

Saatte aynı zamanda profesyonel sporcuları düşünerek hazırlanmış pek çok özellik bulunuyor. Oceanic+ isimli dalış planlama modundan tutun da -20 dereceden 55 dereceye kadar dayanıklılık gibi ekstrem koşullarda saati kullanabilmenize imkan veren pek çok özellik bulunuyor. cihazda kullanılan ikinci hoparlör sayesinde saat, kaybolmanız halinde kullanabileceğiniz ve 600 metreden bile duyulabilen 85dB'lik bir ses dalgası da yayabiliyor.

Bu cihazın Türkiye fiyatı ise 27 bin 999 lira. Apple Watch Ultra'danın hücresel verisiz modeli bulunmuyor. Yani her cihazda iletişim çipi var.