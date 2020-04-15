Apple yeni iPhone modelini tanıttı! İşte iPhone SE 2020'nin özellikleri ve Türkiye fiyatı

ntv.com.tr 15.04.2020 - 19:42
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple yeni iPhone modeli iPhone SE’yi görücüye çıkardı. 4.7 inç Retina HD ekrana ev sahipliği yapan model Touch ID ile geliyor.
Retina HD olarak adlandırılan ekranın piksel yoğunluğu ise 326 ppi. A13 Bionic’ten güç aalan iPhone SE’nin arka tarafında ise tek kamera bulunuyor.
iPhone SE’nin arka tarafında 12 Megapiksel çözünürlüğe sahip f/1.8 diyaframa sahip bir kamera yer alıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre 6 bileşenli bu lens ile 5 kata kadar dijital yakınlaştırma yapılabilirken, gece çekimleri için True Tone LED flaş desteği sunuluyor.
Cihazın depolama tarafında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor.
Toza ve suya dayanıklı (IP67) tasarıma sahip olan iPhone SE’nin ABD fiyatı 399 dolar olarak açıklandı.Henüz ülkemizde kullanılmıyor olsa da yeni iPhone SE, eSIM desteğine sahip.
Lansman sonrası modelin Türkiye fiyatı da resmiyet kazandı. Siyah, Beyaz ve Product Red olmak üzere 3 renk seçeceğine sahip cihazın Türkiye fiyatları şöyle…
64 GB dahili depolama barındıran model: 5.299 TL
128 GB dahili depolama barındıran model: 5.749 TL
256 GB dahili depolama barındıran model: 6.599 TL