Apple, yeni iPad Mini'nin özelliklerini duyurdu: Türkiye fiyatı belli oldu

Apple'ın yüzde 30 daha hızlı CPU'ya, yüzde 25 daha hızlı GPU'ya ve önceki modelden iki kat daha hızlı bir Neural Engine'e sahip olduğunu söylediği yeni iPad mini, başlangıç olarak 64 değil 128 GB depolama alanıyla birlikte geliyor.

8.3 inç Liquid Retina ekranı bulunan iPad Mini cihazlar, ana Sahne özellikli 12 MP Ultra Geniş ön kameraya sahip

Ayrıca Focus Pixels özellikli 12 MP sensöre ve geniş bir diyaframa sahip arka kamera sayesinde 4K videolar çekilebileceği belirtildi.