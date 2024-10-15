Apple, yeni iPad Mini'nin özelliklerini duyurdu: Türkiye fiyatı belli oldu
Apple, yeni iPad Mini cihazının özelliklerini duyurdu ve ön siparişleri başlattı. A17 Pro çipe sahip olacak yeni tablet, ABD'li teknoloji devinin yapay zekası "Apple Intelligence" desteği verecek. İşte Apple'ın yeni iPad Mini cihazının özellikleri ve Türkiye fiyatı...
Apple, iPad Mini'nin donanımsal özelliklerini açıkladı ve ön siparişleri başlattı.
ABD'li teknoloji devinden yapılan açıklamada yeni iPad Mini cihazlarda A17 Pro çip olacağı duyuruldu.
iPhone 15 Pro ile aynı işlemciye sahip olacak bu tablet, Apple'ın yapay zeka özelliği "Apple Intelligence"ı destekleyecek.