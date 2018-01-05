Apple yeni iPhone modellerini tanıttı (İşte iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr'ın özellikleri ve fiyatı)
ntv.com.tr
Apple merakla beklenen yeni iPhone modellerini tanıttı! Peki iPhone Xs'in özellikleri neler? iPhone Xs'in fiyatı ne kadar? İşte iPhone Xs ve iPhone Xs Max hakkında bilmeniz gereken her şey...
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211 yıl önce Apple'ın kurucularından Steve Jobs'un tanıtımı ile hayatımıza giren iPhone serisinin yeni üyeleri Steve Jobs Theater’da teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuldu.
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33 adet iPhone modeli tanıtan Apple, iPhone Xs, Xs Max ve Xr'ı görücüye çıkardı.
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ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK İLE GELİYOR
iPhone Xs ve Xs Max IP68 sertifikası ve artırılmış gerçeklik ile gelecek.
iPhone Xr'de ise IP 67 özelliği bulunacak.
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iPHONE XR'IN FİYATI NE KADAR?
iPhone Xr 749 dolardan başlayan fiyatlar ile satılacak.
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iPHONE XS'İN FİYATI NE KADAR?
iPhone Xs 999 dolardan başlayan fiyatlar ile satılacak.
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iPHONE XS MAX'İN FİYATI NE KADAR?iPhone Xs Max ise 1099 dolardan başlayan fiyatlar ile
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8Yeni modellerin ön tarafında 7 MP'lik arka tarafında ise 12 MP değerinde bir kamera bulunuyor.
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ÇİFT SIM DESTEĞİApple iPhone Xs ve Xs Max'te dual SIM (Çift SIM) özelliğine de yer verdi.
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10Şirket iPhone Xs’in ekranını bugüne kadar üretilmiş en dayanıklı ekran olarak tanımlıyor.
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11Apple bu modelde 5.8 ve 6.5 inçlik iki opsiyon sunacak.
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12Büyük ekranlı iPhone'un adı ise iPhone XS Max olarak açıklandı. iPhone XS Max, 6.5 inçlik devasa bir ekrana ev sahipliği yapıyor.
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13Bu sayede geçtiğimiz yıl iPhone X lansmanında tanıtılan iPhone 8 Plus ile neredeyse aynı boyutlarda daha büyük bir ekran kullanıcılara sunuldu.
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Yeni iPhone'larda HDR desteği bulunacak.
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Yeni iPhone modelleri A12 ile desteklenecek.
iPhone'ların depolama alanı da artık 512 GB
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16A12 GPU, A11'den yüzde 50 daha hızlı. A12, toplamda A11'den yüzde 15 daha hızlı.
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17iPhone XS modelleri bir önceki iPhone modellerine kıyasla daha iyi bir stereo efekti sunuyor.
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APPLE WATCH SERIES 4 TANITILDIApple alıştığımız üzere lansmanda önceliği yeni Apple Watch modeline verdi.
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EKRAN BÜYÜDÜ
Yeni nesil Apple Watch (Apple Watch Series 4) daha ince bir kasaya sahip olacak.
Apple Watch Series 4 bir önceki modele göre yüzde 35 daha büyük.
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Apple tercihini 40 ve 44 milimetrelik iki saat modelinden yana kullandı. Yeni modelde S4 adında bir işlemci yer alacak.
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APPLE WATCH SERIES 4'ÜN FÜYATI BELLİ OLDU
Yeni nesil Apple Watch'lar ABD'de 399 dolardan başlayan fiyatlar ile satılacak.