Apple'a 1 milyar dolarlık "dolandırıcılık" davası

ABD'de 7 kullanıcı Apple'ın 1 milyar dolarlık iTunes dolandırıcılığından maddi fayda elde ettiğini iddia ederek mahkemeye başvurdu.

ntv.com.tr 21.07.2020 - 09:11

Apple'a 1 milyar dolarlık "dolandırıcılık" davası - 1

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple 1 milyar dolarlık (6.86 milyar TL) dolandırıcılık davası ile gündemde. 

Apple'a 1 milyar dolarlık "dolandırıcılık" davası - 2

ABD'de 7 kullanıcı Apple'ın 1 milyar dolarlık iTunes dolandırıcılığından maddi fayda elde ettiğini iddia ederek cuma günü mahkemeye başvurdu. 

Apple'a 1 milyar dolarlık "dolandırıcılık" davası - 3

iTunes hediye kartları üzerinden 1 milyar dolar değerinde dolandırıcılık yapıldığını belirten kullanıcılar bu durumdan Apple'ın kasasına 300 milyon dolar (2 milyar TL) girdiğini öne sürdü. 

Apple'a 1 milyar dolarlık "dolandırıcılık" davası - 4

Zira Business Insider'da yer alan habere göre, iTunes hediye kartları üzerinden yapılan mobil uygulama alışverişlerinden Apple yüzde 30 komisyon kesiyor. 

Apple'a 1 milyar dolarlık "dolandırıcılık" davası - 5

Apple'ın bu dolandırıcılığa karşı adım atmadığını belirten kullanıcılar şirketin bu durumdan maddi fayda elde ettiğini ve bu durumun milyonlarca kullanıcının cebinden çıktığı iddiasında. 

Apple'a 1 milyar dolarlık "dolandırıcılık" davası - 6
Konuyla ilgili Apple ile bağlantıya geçen Business Insider şirketin iddialar ile ilgili henüz bir yanıt vermediği bilgisinin altını çizdi.

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