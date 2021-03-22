Apple'a 2 milyon dolar şarj cihazsız iPhone cezası

Brezilya'da iPhone kutularına şarj ve kulaklık koymayı bırakan Apple'a 2 milyon dolar ceza kesildi. Apple'ın kararının Brezilya'daki tüketici haklarını ihlal ettiği bildirildi.

ntv.com.tr 22.03.2021 - 07:34

Apple'a 2 milyon dolar şarj cihazsız iPhone cezası - 1
Teknoloji devi Apple'ın ile beraber şarjsız ve kulaklıksız telefon satması halen tartışmalar neden oluyor.
Apple'a 2 milyon dolar şarj cihazsız iPhone cezası - 2
Son olarak Latin Amerika ülkesi Brezilya'da Apple'ın kararı değerlendirildi.
Apple'a 2 milyon dolar şarj cihazsız iPhone cezası - 3
Brezilya'da Sao Paulo eyaleti, Apple'a 2 milyon dolar ceza verdi.
Apple'a 2 milyon dolar şarj cihazsız iPhone cezası - 4
Şirketin şarj cihazi olmadan iPhone satmasının eyaletin tüketici haklarını ihlal ettiği bildirildi.
Apple'a 2 milyon dolar şarj cihazsız iPhone cezası - 5
Brezilya'da Apple'a dava iddiaları Aralık yında ortaya atılmıştı.
Apple'a 2 milyon dolar şarj cihazsız iPhone cezası - 6
Apple, telefon kutularından şarj cihazını çıkartarak daha çevreci bir hale geldiklerini iddia ediyordu.
Apple'a 2 milyon dolar şarj cihazsız iPhone cezası - 7
Müşterilerin halihazırda yedek şarj cihazlarına sahip olduğu savunuluyordu.
Apple'a 2 milyon dolar şarj cihazsız iPhone cezası - 8
Apple, Sao Paulo eyalaetinin verdiği cezaya itiraz etti.
Apple'a 2 milyon dolar şarj cihazsız iPhone cezası - 9
FRANSA'DA KUTU BOŞALTMAYA ENGEL

Fransa hükümeti kasım ayında aldığı bir kararla Apple'ın cihaz kutularını boşaltmasının önüne geçti.
Apple'a 2 milyon dolar şarj cihazsız iPhone cezası - 10
Ancak Fransa'daki tüketici hakları şarj cihazının kutudan çıkmasına izin verse de EarPods kulaklıların çıkmasına izin vermiyor.
Apple'a 2 milyon dolar şarj cihazsız iPhone cezası - 11
Apple'a 2 milyon dolar şarj cihazsız iPhone cezası - 12

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