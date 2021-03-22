Apple'a 2 milyon dolar şarj cihazsız iPhone cezası

Brezilya'da iPhone kutularına şarj ve kulaklık koymayı bırakan Apple'a 2 milyon dolar ceza kesildi. Apple'ın kararının Brezilya'daki tüketici haklarını ihlal ettiği bildirildi. Teknoloji devi Apple'ın ile beraber şarjsız ve kulaklıksız telefon satması halen tartışmalar neden oluyor. Son olarak Latin Amerika ülkesi Brezilya'da Apple'ın kararı değerlendirildi. Brezilya'da Sao Paulo eyaleti, Apple'a 2 milyon dolar ceza verdi. Şirketin şarj cihazi olmadan iPhone satmasının eyaletin tüketici haklarını ihlal ettiği bildirildi. Brezilya'da Apple'a dava iddiaları Aralık yında ortaya atılmıştı. Apple, telefon kutularından şarj cihazını çıkartarak daha çevreci bir hale geldiklerini iddia ediyordu. Müşterilerin halihazırda yedek şarj cihazlarına sahip olduğu savunuluyordu. Apple, Sao Paulo eyalaetinin verdiği cezaya itiraz etti. FRANSA'DA KUTU BOŞALTMAYA ENGELFransa hükümeti kasım ayında aldığı bir kararla Apple'ın cihaz kutularını boşaltmasının önüne geçti. Ancak Fransa'daki tüketici hakları şarj cihazının kutudan çıkmasına izin verse de EarPods kulaklıların çıkmasına izin vermiyor.