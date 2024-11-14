Apple'a 3,6 milyar euroluk dava: İngiliz tüketiciler iCloud İçin mahkemeye gidiyor

Hoult, "Bu yasal işlemin başlatılması, tüketicilerin alacaklı oldukları tazminatı almalarına yardımcı olabileceğimiz, gelecekte benzer davranışları caydırabileceğimiz ve daha iyi, daha rekabetçi bir pazar yaratabileceğimiz anlamına geliyor" diye konuştu.