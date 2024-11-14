Apple'a 3,6 milyar euroluk dava: İngiliz tüketiciler iCloud İçin mahkemeye gidiyor

İngiltere'de tüketici hakları grubu Which?, Apple'a karşı 3.6 milyar euroluk toplu dava açtı. iCloud'un rekabet kurallarını ihlal ettiğini ve kullanıcıları yüksek fiyatlarla ödeme yapmaya zorladığını iddia eden grup, Apple’ın bulut depolama pazarındaki hakimiyetini haksız bir avantaj için kullandığını belirtti. Öte yandan ABD'li teknoloji devi yöneltilen suçlamaları reddetti.

Apple'a 3,6 milyar euroluk dava: İngiliz tüketiciler iCloud İçin mahkemeye gidiyor - 1

İngiliz tüketici grubu Which?  Apple aleyhine yasal işlem başlatacağını ve teknoloji devinin milyonlarca müşterisini iCloud hizmetine maruz bırakarak rekabet yasasını ihlal ettiğini iddia edeceğini açıkladı.

Which? Apple'ın kullanıcılarını fotoğraf, video ve diğer verileri depolamak için iCloud'a kaydolmaya teşvik ettiğini ve alternatif sağlayıcıların kullanılmasını zorlaştırdığını söyledi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Apple'a 3,6 milyar euroluk dava: İngiliz tüketiciler iCloud İçin mahkemeye gidiyor - 2

Müşterilerin daha sonra verileri ücretsiz 5GB sınırını aştığında hizmet için ödeme yapmak zorunda kaldıkları belirtildi.

Tüketici hakları grubu ortaya çıkan rekabet eksikliğinin tüketicilerin aylık iCloud abonelikleri yoluyla 16,98 dolara kadar fazla ücretlendirilmesine yol açtığını belirtti.

Apple'a 3,6 milyar euroluk dava: İngiliz tüketiciler iCloud İçin mahkemeye gidiyor - 3

APPLE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Apple yaptığı açıklamada müşterilerinin iCloud'u kullanmak zorunda olmadığını ve birçoğunun üçüncü taraf alternatifleri kullandığını söyledi.

Suçlamaları reddeden ABD'li teknoloji devi "iCloud uygulamalarımızın rekabete aykırı olduğu yönündeki her türlü iddiayı reddediyoruz ve aksi yöndeki her türlü yasal iddiaya karşı güçlü bir şekilde savunma yapacağız." dedi.

Apple'a 3,6 milyar euroluk dava: İngiliz tüketiciler iCloud İçin mahkemeye gidiyor - 4

3 MİLYAR POUND ÖDEME ALINABİLİR

Which?, İngiltere'de son 9 yıl içinde iCloud hizmetlerinden yararlanan yaklaşık 40 milyon Apple müşterisinin, iddianın başarılı olması halinde bir ödeme alma hakkına sahip olabileceğini söyledi.

Grubun İcra Kurulu Başkanı Anabel Hoult, teknoloji devinin iCloud hizmetlerini müşterilere zorla sunması sonucunda Apple müşterilerine yaklaşık 3 milyar pound borçlu olunduğuna inandıklarını belirtti.

Apple'a 3,6 milyar euroluk dava: İngiliz tüketiciler iCloud İçin mahkemeye gidiyor - 5

Hoult, "Bu yasal işlemin başlatılması, tüketicilerin alacaklı oldukları tazminatı almalarına yardımcı olabileceğimiz, gelecekte benzer davranışları caydırabileceğimiz ve daha iyi, daha rekabetçi bir pazar yaratabileceğimiz anlamına geliyor" diye konuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER