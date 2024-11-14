Apple'a 3,6 milyar euroluk dava: İngiliz tüketiciler iCloud İçin mahkemeye gidiyor
İngiltere'de tüketici hakları grubu Which?, Apple'a karşı 3.6 milyar euroluk toplu dava açtı. iCloud'un rekabet kurallarını ihlal ettiğini ve kullanıcıları yüksek fiyatlarla ödeme yapmaya zorladığını iddia eden grup, Apple’ın bulut depolama pazarındaki hakimiyetini haksız bir avantaj için kullandığını belirtti. Öte yandan ABD'li teknoloji devi yöneltilen suçlamaları reddetti.
İngiliz tüketici grubu Which? Apple aleyhine yasal işlem başlatacağını ve teknoloji devinin milyonlarca müşterisini iCloud hizmetine maruz bırakarak rekabet yasasını ihlal ettiğini iddia edeceğini açıkladı.
Which? Apple'ın kullanıcılarını fotoğraf, video ve diğer verileri depolamak için iCloud'a kaydolmaya teşvik ettiğini ve alternatif sağlayıcıların kullanılmasını zorlaştırdığını söyledi.