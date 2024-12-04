Apple'a "gizlilik ihlali" suçlaması: Çalışanından sarsıcı iddialar
Apple'da 2020 yılından bu yana çalışan Amar Bhakta, teknoloji devini gizlilik haklarını ihlal etmekle suçladı. Bhakta, Apple'ın iCloud hesaplarını izlediğini, işiyle ilgili detayları LinkedIn profilinden sildirdiğini ve kamuoyu önünde konuşmasını engellediğini iddia ederek teknoloji devine dava açtı.
Apple'da 2020'den beri çalışan Amar Bhakta isimli bir kişi, teknoloji devini gizlilik ve ifade özgürlüğü haklarını çiğnemekle suçlayarak mahkemeye verdi.