Apple'a "gizlilik ihlali" suçlaması: Çalışanından sarsıcı iddialar

Apple'da 2020 yılından bu yana çalışan Amar Bhakta, teknoloji devini gizlilik haklarını ihlal etmekle suçladı. Bhakta, Apple'ın iCloud hesaplarını izlediğini, işiyle ilgili detayları LinkedIn profilinden sildirdiğini ve kamuoyu önünde konuşmasını engellediğini iddia ederek teknoloji devine dava açtı.

Apple'a "gizlilik ihlali" suçlaması: Çalışanından sarsıcı iddialar - 1

Apple'da 2020'den beri çalışan Amar Bhakta isimli bir kişi, teknoloji devini gizlilik ve ifade özgürlüğü haklarını çiğnemekle suçlayarak mahkemeye verdi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Apple'a "gizlilik ihlali" suçlaması: Çalışanından sarsıcı iddialar - 2

ICLOUD HESAPLARINI İZLEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Reklam teknolojisi alanında çalışan Bhakta, Apple'ın kişisel iCloud hesaplarını ve cihazlarını izlediğini öne sürüyor.

Bhakta ayrıca şirketin işiyle ilgili ayrıntıları LinkedIn'den sildirdiğini ve dijital reklamcılık hakkında kamuoyu önünde konuşmasını engellediğini iddia ediyor.

Apple'a "gizlilik ihlali" suçlaması: Çalışanından sarsıcı iddialar - 3

KONTROL SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR

Dava, Apple'ın çalışanlarını kişisel aygıtlarını Apple'ın ekosistemine bağlamaya teşvik ederek kişisel ve profesyonel yaşam arasındaki çizgileri bulanıklaştırdığına ve şirkete özel veriler üzerinde çok fazla kontrol sağladığına işaret ediyor.

Apple'a "gizlilik ihlali" suçlaması: Çalışanından sarsıcı iddialar - 4

ŞİRKETTEN AYRILSALAR BİLE İZLEMEYE DEVAM EDİYOR

Ayrıca davaya göre, şirketin izlemesi mesai saatlerinin de ötesine uzanıyor ve çalışanların şirketten ayrıldıktan sonra bile Apple'ın iş hesaplarına bağlı kişisel cihazlara erişmesine izin verdiği öne sürülüyor.

Apple'a "gizlilik ihlali" suçlaması: Çalışanından sarsıcı iddialar - 5

APPLE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Apple ise Bhakta'nın iddialarını temelsiz olarak nitelendirerek reddediyor.

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