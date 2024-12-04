Apple'a "gizlilik ihlali" suçlaması: Çalışanından sarsıcı iddialar

KONTROL SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR

Dava, Apple'ın çalışanlarını kişisel aygıtlarını Apple'ın ekosistemine bağlamaya teşvik ederek kişisel ve profesyonel yaşam arasındaki çizgileri bulanıklaştırdığına ve şirkete özel veriler üzerinde çok fazla kontrol sağladığına işaret ediyor.