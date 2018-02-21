Apple'dan 5G rötarı! 5G'li iPhone'lar için tarih verdi
ntv.com.tr
5G'nin hayatımıza girmesi için geri sayım sürüyor. Pek çok telefon üreticisi 2019 içinde 5G destekli modelleri ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ancak bir analiste göre Apple, 5G destekli iPhone'ları 2021'e kadar çıkaramayacak.
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Geçtiğimiz aylarda ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 5G'li iPhone'ları için yeni bir açıklama gelmiş, Palo Alto'da Intel etkinliğinde konuşan Sandra Rivera, 5G'li iPhone'ların geleceği tarih olarak 2020'yi göstermişti.
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Ancak UBS analisti Timothy Arcuri’nin yayınladığı bir rapora göre Apple, 5G modemli telefonlarını 2021 yılına kadar çıkaramayabilir.
Söz konusu iddia gerçekleşirse Apple bu alanda rakiplerinin oldukça gerisinde kalacak.
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Zira 5G teknolojisine sahip ilk akıllı telefonlar Şubat ayında gerçekleşen 2018 Mobil Dünya Kongresi (MWC 2018)'nde görücüye çıktı.
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5G İLE NELER DEĞİŞECEK?
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5Akıllı telefonlardaki internet hızını ciddi bir oranda artıracak olan 5G teknolojisi hizmet vermeye başladı. Halka açık ilk 5G şebekesi Avustralya'da hizmete başladı. Avustralya’nın en büyük telekom şirketi olan Telstra bugün, ülkenin kuzeydoğu eyaleti olan Queensland’din Gold Coast isimli kentinde dünyanın ilk 5G sinyalini halka açtı.
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ABD'DE 5G'YE GEÇECEK KENTLER
Akıllı telefonlardaki internet hızını ciddi bir oranda artıracak olan 5G teknolojisine geçecek ilk 3 şehir geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Dünyanın en büyük operatörlerinden olan AT&T, ABD’nin 3 kenti için çalışmaların tamamlandığını duyurmuştu.
Söz konusu şehirlerden ikisi ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Dallas ve Waco iken, diğeri Atlanta eyaletinin merkezi olan Georgia metropolü olacak.
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7Bu kentlerin arından 5G desteğine kavuşacak şehirler de belli oldu. Bir başka operatör T-Mobile bu yıl içinde New York, Los Angeles, Las Vegas, ve Dallas'ta 5G desteği sunmaya başlayacağını açıkladı.
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5G İLE NELER DEĞİŞECEK?
Kablosuz ağların geleceği 5G'den geçiyor. Peki 5G nedir ve hayatımızı nasıl kolaylaştıracak?
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5G ile Ultra HD çözünürlüğündeki videoları indirmek ve karşıya yüklemek, daha hızlı olacak. İnternete bağlı binlerce cihaz hayali de 5G ile birlikte gerçek olabilecek.
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Kısa cevap: Evet. 4G LTE bugün saniyede 1 gigabit veri aktarabiliyor; yani kısa bir HD filmi indirmeniz, kusursuz koşullarda yaklaşık bir saat sürüyor.
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Sorun ise 4G'nin maksimum hızına çoğu zaman ulaşamıyor olmanız.
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5G, indirme hızlarını saniyede 10 gigabite çıkaracak. Elbette 5G'nin hızı da binalar, duvarlar, diğer sinyaller gibi faktörlerden olumsuz etkilenecek ve muhtemelen bu teorik hıza pek yaklaşmayacak. Ancak buna rağmen 4G'den çok daha hızlı olacak.
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Önde gelen iletişim firmalarından oluşan dev konsorsiyumlar, 5G için dünya çapında standartlar oluşturmak üzere çalışıyorlar.
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Bu standartların çoğu henüz kesinleşmemiş de olsa, uzmanlar 5G'nin geriye yönelik uyumluluk (4G ve 3G ile) sunacağını düşünüyorlar.
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5G, 4G'ye kıyasla daha yüksek radyo frekanslarını kullanıyor. 4G, 20 MHz'e kadarki bantları kapsarken 5G, 6GHz'e kadar olan frekans bandını kullanabiliyor.
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Bu yüksek frekansların kullanılmasının sebebi, çoğunlukla şu an boş olmaları ve verileri daha hızlı taşıyabilmeleri.
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Sorun ise yüksek frekanslı sinyallerin düşük frekanslar kadar uzağa ulaşmamaları. Bu nedenle 5G'nin sunulduğu yerlerde çoklu giriş ve çıkış antenlerinin (MIMO'lar) kullanılması bekleniyor.
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5G NEDİR?
5G'nin içindeki "G" harfi, "generation" yani nesil anlamını taşıyor. 5G, 4G LTE'yi kaldığı yerden devam ettirecek ve telefon görüşmeleri, SMS, web'de gezinti gibi bildiğimiz işlevlerin yanına yüksek bir veri aktarım hızı ekleyecek.
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5G NE KADAR GÜVENİLİR?
Telekomünikasyon sektörü, depoladığı milyonlarca dolarlık veri kapasitesiyle kişisel konuşmalar veya gizli verilere erişim sağlamak isteyen hackerler için harika bir av olarak görülüyor. Önceki ağlara göre sadece daha hızlı değil, daha güvenli de olduğu vaadinde bulunan 5G için karşı yapılan güncel bir araştırma ise yeterince güvenli olmadığını ortaya koyuyor.
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5G’nin özelliklerini kapsamlı bir güvenlik analizinden geçiren ETH Zurich, Lorraine Üniversitesi ve Dundee Üniversitesi’nden araştırmacılar, şu anki hali ile bu hizmette pek çok güvenlik boşluğunun bulunduğunu ve bu durumun sayısız siber saldırıya yol açabileceğini belirtiyor.
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21Araştırmada elde edilen temel bulguları değerlendiren Evmez, her ne kadar bu teknolojide 3G ve 4G’ye kıyasla bazı veri koruma özellikleri gelişmiş olsa da kritik güvenlik açıklarının bulunduğunu ve hackerlerin de bu açıklardan kolayca faydalanabileceğini belirtiyor. Gizlilik kısmında ve kimlik doğrulama kapasitesinde geliştirmelerin yapılması gerektiğini belirten Evmez, aksi takdirde hedefli saldırılara karşı kullanıcıların güvende olamayacağını vurguluyor.