Apple'dan bir ilk! Akıllı ev iPad'i geliyor

Teknoloji şirketi Apple, akıllı evler için yeni bir cihaz geliştiriyor. Ev iPad olarak adlandırılan yeni cihaz ile tüm ev uzaktan kontrol edebilecek. İşte yeni akıllı cihazın ayrıntıları...

Apple'dan bir ilk! Akıllı ev iPad'i geliyor - 1

Teknoloji devi Apple, ev aksesuarları pazarında ürün çeşitliliği artırıyor.

Apple'dan bir ilk! Akıllı ev iPad'i geliyor - 2

Bloomberg'in haberine göre Apple, ev İpad'i olarak adlandırılan bir akıllı stant geliştirdi.

ABD'li şirket ev iPad'i ile kullanıcılarına evi daha fonksiyonel kontrol etmesini planlıyor.

Apple'dan bir ilk! Akıllı ev iPad'i geliyor - 3

Şirket, ev iPad'i olarak adlandırılan akıllı stant ile ilk planda minimal ve gerekli fonksiyonları karşılayabilen bir ürün ortaya çıkaracak.

Ev iPad'i ışıkları ve termostatları kontrol edebilme imkanı tanıyacak.

Apple'dan bir ilk! Akıllı ev iPad'i geliyor - 4

Son güncellemeler sonrası piyasadaki rakipleri Google asistan ve Amazon Alexa'nın gerisinde kalan akıllı asistan Siri'nin de kullanım alanının bir hayli artması hedefleniyor.

Apple'dan bir ilk! Akıllı ev iPad'i geliyor - 5

Akıllı cihazın satışı içinse gelecek yıl işaret ediliyor.

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