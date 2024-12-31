Apple'dan büyük sürpriz: En ucuz iPhone modeli olacak

APPLE YAPAY ZEKASI OLACAK MI?

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, yeni iPhone SE’nin Apple Intelligence desteği sunması bekleniyor.

Bu da muhtemelen A18 çip ve 8 GB RAM ile sağlanacak.

Apple’ın, bu özellikleri en ucuz yeni iPhone modeline bile getirmek istemesi dikkat çekiyor.

Apple Intelligence, Yazı Araçları, Fotoğraf Temizleme, Genmoji, Görüntü Oyun Alanı, Bildirim Özetleri ve tamamen yeni bir Siri gibi birçok yeni özellik sunuyor.