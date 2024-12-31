Apple'dan büyük sürpriz: En ucuz iPhone modeli olacak
Apple, üç yıl aradan sonra iPhone SE'nin yeni modelini Mart 2025’te piyasaya sürmeye hazırlanıyor. En ucuz iPhone olması beklenen model, iPhone 14’e benzer bir tasarımla geliyor. Tek arka kameraya sahip olacak cihaz, A18 çip ve 8 GB RAM ile Apple'ın yapay zeka özelliğini de kullanıcılara sunacak. Peki yeni iPhone SE 4 ne kadar olacak? iPhone SE 4'ün özellikleri neler? İşte ayrıntılar...
Apple, üç yıllık aradan sonra iPhone SE'nin yeni modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
2025 yılının Mart ayında çıkış yapacağı tahmin edilen cihazın, en ucuz iPhone olması bekleniyor.