Apple'dan büyük sürpriz: En ucuz iPhone modeli olacak

Apple, üç yıl aradan sonra iPhone SE'nin yeni modelini Mart 2025’te piyasaya sürmeye hazırlanıyor. En ucuz iPhone olması beklenen model, iPhone 14’e benzer bir tasarımla geliyor. Tek arka kameraya sahip olacak cihaz, A18 çip ve 8 GB RAM ile Apple'ın yapay zeka özelliğini de kullanıcılara sunacak. Peki yeni iPhone SE 4 ne kadar olacak? iPhone SE 4'ün özellikleri neler? İşte ayrıntılar...

Apple'dan büyük sürpriz: En ucuz iPhone modeli olacak - 1

Apple, üç yıllık aradan sonra iPhone SE'nin yeni modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

2025 yılının Mart ayında çıkış yapacağı tahmin edilen cihazın, en ucuz iPhone olması bekleniyor. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Apple'dan büyük sürpriz: En ucuz iPhone modeli olacak - 2

IPHONE 14'E BENZER BİR TASARIM

Yeni model, iPhone 14’e benzer bir tasarımla çıkış yapabilir.

Bu da iPhone SE 4'ün 6.1 inç OLED ekran, düz kenar tasarımı, Face ID ve çentiğe sahip olacağı anlamına geliyor.

Ekran analisti Ross Young’a göre, iPhone SE 4, iPhone 14’teki 6.1 inç OLED panele sahip olacak ve bu panel BOE ve LG Display tarafından sağlanacak.

Apple'dan büyük sürpriz: En ucuz iPhone modeli olacak - 3

TEK KAMERA OLACAK

Ancak, iPhone 14’ün aksine, bu modelin çift kamera yerine tek bir kamera bulunduracağı tahmin ediliyor.

Apple'dan büyük sürpriz: En ucuz iPhone modeli olacak - 4

EN UCUZ IPHONE MODELİ OLACAK

Ötre yandan iPhone SE 4'ün 499 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

Yeni iPhone SE piyasaya sürüldükten sonra, Apple’ın iPhone 14’ü satıştan kaldırması bekleniyor.

Apple'dan büyük sürpriz: En ucuz iPhone modeli olacak - 5

APPLE YAPAY ZEKASI OLACAK MI?

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, yeni iPhone SE’nin Apple Intelligence desteği sunması bekleniyor.

Bu da muhtemelen A18 çip ve 8 GB RAM ile sağlanacak.

Apple’ın, bu özellikleri en ucuz yeni iPhone modeline bile getirmek istemesi dikkat çekiyor.

Apple Intelligence, Yazı Araçları, Fotoğraf Temizleme, Genmoji, Görüntü Oyun Alanı, Bildirim Özetleri ve tamamen yeni bir Siri gibi birçok yeni özellik sunuyor.

Apple'dan büyük sürpriz: En ucuz iPhone modeli olacak - 6

USB-C’YE GEÇİŞ

iPhone SE 4, Lightning bağlantısından USB-C’ye geçecek.

Bu değişikliğin, AB düzenlemelerinin tüm cihazlarda birleşik bir bağlantı noktası (USB-C) kullanılmasını şart koşması nedeniyle gerçekleşeceği belirtiliyor.

Apple, geçen yıl iPhone 15 serisiyle USB-C’ye geçmişti ve iPhone SE 4, bu geçişi tamamlayan son iPhone modeli olacak.

Apple'dan büyük sürpriz: En ucuz iPhone modeli olacak - 7

DAHA İYİ KAMERALAR

Yeni iPhone SE’nin, iPhone 15’teki 48 MP arka kamerayla gelmesi bekleniyor.

Bu, iPhone SE 3’ün iPhone 8’den miras aldığı 12 MP sensöre kıyasla büyük bir sıçrama anlamına geliyor.

Ayrıca, iPhone SE 4’ün, iPhone 15’teki 12 MP selfie kamerasına da sahip tahmin ediliyor.

Bu da iPhone SE 3’ün 7 MP’lik ön kamerasından ciddi bir yükseltme demek.

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