Apple'dan 'Çin' kararı (iPhone Çin'den çıkacak mı?)

1 Nikkei Asian Review gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Apple’ın anlaşmalı üreticisi olan Çin firması GoerTek AirPods’un en son modelinin üretim sürecindeki direncini test edecek. Bu zamana kadar yalnızca Çin’de üretilen cihaz, bu yaz itibariyle Vietnam’da da üretilecek.

2 Nikkei Asian Review daha önce, Apple’ın üretiminin yüzde 15 ile yüzde 30 arasındaki bir bölümünü, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin sonucundan bağımsız olarak, Çin’den Güneydoğu Asya’ya taşımayı planladığını duyurmuştu.

3 iPHONE ÇİN'DEN ÇIKACAK MI? İŞTE İLK AÇIKLAMA Teknoloji dünyası bir süredir ABD merkezli teknoloji devi Google ile Çin merkezli Huawei arasında yaşanan gerilimi konuşuyor.

4 Google'ın kararı sonrası pek çok teknoloji devi daha Huawei'yi kara listeye almıştı. Söz konusu durumun iPhone’lar için ne anlama gelebileceği hakkında birçok spekülasyon vardı.

5 Apple'ın akıllı telefonları şu anda Foxconn tarafından Çin’de üretiliyor olsa da bu durum önümüzdeki dönem değişebilir.

6 Zira ABD merkezli teknoloji devi Çin’deki tadarikçisi Foxconn, iPhone üretimlerinin Çin dışında yapılabileceğini açıkladı.

7 Şu an üretim kapasitesinin yüzde 25'inin Çin dışında olduğunun altını çizen firma Apple'ın isteği doğrultusunda değişiklikler yapılabileceğini belirtti.

8 Foxconn'da uzun çalışma saatleri ve işyeri güvenlik koşullarında yetersizlik daha önce defalarca haber konusu olmuştu.







9 Foxconn'un her 2 iPhone'dan 1'nin üretildiği Çin'deki fabrikası Business Insider tarafından görüntülendi.







10 Tayvan merkezli Foxconn, Apple dahil birçok elektronik üreticisi için montaj hizmeti sunan küresel bir tedarik şirketi.







11 Eğer bir iPhone veya iPad kullanıcısıysanız yüzde 50 ihtimalle kullandığınız cihaz bu tesiste üretildi.







12 Binlerce işçinin çalıştığı fabrikalarındaki çalışma şartları ve işçilerin maruz kaldığı kötü muamele nedeniyle yıllardır uluslararası insan hakları örgütü ve basının baskısı altında olan Foxconn'un Çin'deki fabrikası Business Insider tarafından görüntülendi.







13 Halk arasında 'iPhone City' (iPhone kenti) olarak da anılan üretim alanı dünyadaki her 2 iPhone'un 1'inin üretildiği devasa bir tesis.





14 İşyeri güvenlik koşullarında yetersizlik daha önce defalarca haber konusu olan fabrikada yaklaşık 350 bin kişinin istihdam edildiği belirtiliyor.





15 Başka bir deyişle neredeyse bir kent nüfusuna ev sahipliği yapan üretim tesisinde on binlerce kişi hem burada yapıyor hem de son model teknolojik cihazları üretiyor.





16 Resmi rakamlara göre, tesiste her gün 500 bin iPhone üretiliyor ve dünya genelindeki mağazalara gönderiliyor.







17 Tesiste 1 gün geçiren Business Insider ekibi fabrikada çalışan Çinli işçilerle de konuşma imkanı buldu.







18 Çalışanların çoğu zayıf koşulların buraya özel olmadığını benzer koşullar ile ülkenin pek çok yerinde karşılaşılabileceğini belirtti.







19 Sektörünün en büyüklerinden biri olan Foxconn'un bu tesisinde 350 bin kişi çalışıyor, şirketin sadece Çin'de istihdam ettiği kişi sayısı ise 1.3 milyon.







20 Bir üretim kentini andıran tesiste çalışlar fabrikanın hemen yanındaki yurt binasını andıran binalarda yaşıyor. İşçiler her sabah 7'de fabrikada yapıyor.

21

22

23

24