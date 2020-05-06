Apple'dan corona virüs kararı: İşte iOS 14'ün tanıtılacağı tarih

Apple, kısa süre önde iOS 14 ile diğer yeni yazılımları ve olası bazı yeni donanımlarını tanıtacağı WWDC 2020’nin tarihini açıkladı.

ntv.com.tr 06.05.2020 - 07:20

Apple‘ın her yıl düzenlediği WWDC geliştiriciler konferansı corona virüs salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlenecek. 

Apple yeni mobil işletim sistemi iOS 14'ün de tanıtılacağı etkinliğin düzenleneceği tarihi açıkladı. Apple'dan yapılan açıklamaya göre WWDC 2020 22 Haziran'da yapılacak. 

 

iOS 14 HANGİ iPHONE'LARA GELECEK? 

Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek. 

İşte iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone modelleri...  

iPhone 11 

  

iPhone 11 Pro 

  

iPhone 11 Pro Max  

  

iPhone XS 

  

iPhone XS Max 

  

iPhone XR 

  

iPhone X 

  

iPhone 8 Plus 

  

iPhone 8 

  

iPhone 7 Plus 

  

iPhone 7 

  

iPhone 6S Plus 

  

iPhone 6S

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