Apple'dan Epic Games'e Fortnite cezası: App Store'a dönemeyecek

Apple’dan yapılan açıklamaya göre, Fortnite’ın üreticisi Epic Games ile devam eden dava sonuçlanana kadar oyunun App Store’a alınmayacağı ifade edildi.

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ntv.com.tr 23.09.2021 - 13:54

Epic Games ve Apple arasındaki kavga uzun yıllar teknoloji dünyasında örnek gösterileceğe benziyor. Mahkemeye taşınan kavgada Epic Games haklı bulunmuştu. Ancak Apple bu karara itiraz edeceğini duyurmuştu.

Son olarak tartışmaların başladığı oyun olan Fortnite'a ilişkin Apple'ın avukatından yeni bir açıklama geldi. Aslen Epic Games'e gönderilen mektuba CNN ulaştı.

En basit haliyle Apple, avukatları aracılığıyla Epic Games'e mahkeme sonuçlanana kadar Fortnite'ın Apple Store'a alınmayacağını söyledi.

Aslında mahkemeden karar çıktı ancak Apple avukatları davayı temyize götürdü. Bu hamle davanın birkaç yıl daha uzayacağı anlamına geliyor.

Tüm dünyada milyonlarca oyuncuya sahip Fornite'ı Apple'ın telefon ve tabletine sahip kullanıcılar erişemeyecek.

Epic Games CEO’su Tim Sweeney, Fortnite’ın mağazaya alınmamasının ardından, seri tweetler atarak, Apple’ı tekel olmakla suçladı ve “Apple yalan söyledi” dedi. Sweeney daha önce de Apple’a hitaben “Dövüş başlasın” ifadesini kullanmıştı.

Benzer bir sorun Android'de yaşansa kullanıcılar APK dosyasıyla istedikleri uygulamaya erişebilirdi. Ancak Apple'ın sistemi Android'e göre çok kapalı bir şekilde tasarlandığı için iOS kullanıcıları için APK bir seçenek değil.

DAVANIN GEÇMİŞİ



Apple ve Epic Games arasındaki kavga mobil uygulama dünyasının bir nevi kanayan yarası. Bilindiği gibi iOS ve Android mobil cihazların çoğunu çalıştıran sistemler. Android yukarıda da bahsedildiği gibi üçüncü parti uygulamalara izin verse de Apple'da bu mümkün değil.

Apple ve Google uygulama dükkanlarındaki satın almalardan pay alıyor. Apple'da bu oran yüzde 30. İki şirket de alternatif ödeme sistemlerini engellemeye çalışıyor. Apple, kendi ödeme sistemini kullanmak isteyen Epic Games'i engellemişti.

Epic Games de bunun üzerine olayı mahkemeye taşımıştı.

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