Apple'dan iOS 14 güncellemesi (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek, iOS 14 ile gelen yeni özellikler neler?)

ABD merkezli teknoloji devi Apple yeni işletim sistemi iOS 14’ü görücüye çıkardı. Peki iOS14 ile gelen yeni özellikler neler? İOS 14 hangi iPhone modellerinde kullanılabilecek? İşte iOS 14 güncellemesi hakkında bilmeniz gereken her şey...

ntv.com.tr

Apple'dan iOS 14 güncellemesi (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek, iOS 14 ile gelen yeni özellikler neler?) - 1
iOS 14 ile App Library (uygulama kütüphanesi) özelliğini getiren Apple kullanıcılarının uygulamalarını otomatik olarak kategorilere ayırmasının önünü açtı.
Apple'dan iOS 14 güncellemesi (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek, iOS 14 ile gelen yeni özellikler neler?) - 2

iOS 14 ile gelen bir başka yenilik olan Widgets özelliği ile kullanıcılar ana ekranı Widget Gallery’deki Hava Durumu gibi uygulamalarla diledikleri şekilde ve diledikleri boyutlarda özelleştirebilecek. 

Apple'dan iOS 14 güncellemesi (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek, iOS 14 ile gelen yeni özellikler neler?) - 3
Daha önce Android’de gördüğümüz Picture in Picture özelliği ile iPhone kullanıcıları herhangi bir videoyu ekranın istenilen yerine taşıyabilecek,  video ekranda oynarken Mesajlar, Notlar veya diğer uygulamalara dönebilecek.
Apple'dan iOS 14 güncellemesi (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek, iOS 14 ile gelen yeni özellikler neler?) - 4

Apple Haritalar ve dijital asistan Siri’de  güncellemeler yapan Apple, iOS 14 ile çevrimdışı çalışan çeviri özelliğini de kullanıma sundu. 

Apple'dan iOS 14 güncellemesi (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek, iOS 14 ile gelen yeni özellikler neler?) - 5
Başlangıçta İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Arapça, Portekizce ve Rusça olmak üzere 11 farklı dili destekleyecek olan uygulama, yapay zekâ desteği sayesinde internet erişimine ihtiyaç duymadan gerçek zamanlı ve karşılıklı bir çeviri sunacak.
Apple'dan iOS 14 güncellemesi (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek, iOS 14 ile gelen yeni özellikler neler?) - 6

iOS 14 NE ZAMAN KULLANIMA GİRECEK?  

iOS 14, önümüzdeki eylül ayında final sürümüyle iPhone kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Apple'dan iOS 14 güncellemesi (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek, iOS 14 ile gelen yeni özellikler neler?) - 7

iOS 14 HANGİ iPHONE'LARA GELECEK? 

Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek. 

İşte iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone modelleri...  

Apple'dan iOS 14 güncellemesi (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek, iOS 14 ile gelen yeni özellikler neler?) - 8

iPhone 11 

  

Apple'dan iOS 14 güncellemesi (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek, iOS 14 ile gelen yeni özellikler neler?) - 9

iPhone 11 Pro 

  

Apple'dan iOS 14 güncellemesi (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek, iOS 14 ile gelen yeni özellikler neler?) - 10

iPhone 11 Pro Max  

  

Apple'dan iOS 14 güncellemesi (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek, iOS 14 ile gelen yeni özellikler neler?) - 11
iPhone SE (2020)
Apple'dan iOS 14 güncellemesi (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek, iOS 14 ile gelen yeni özellikler neler?) - 12

iPhone XS 

  

Apple'dan iOS 14 güncellemesi (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek, iOS 14 ile gelen yeni özellikler neler?) - 13

iPhone XS Max 

  

Apple'dan iOS 14 güncellemesi (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek, iOS 14 ile gelen yeni özellikler neler?) - 14

iPhone XR 

  

Apple'dan iOS 14 güncellemesi (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek, iOS 14 ile gelen yeni özellikler neler?) - 15

iPhone X 

  

Apple'dan iOS 14 güncellemesi (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek, iOS 14 ile gelen yeni özellikler neler?) - 16

iPhone 8 Plus 

  

Apple'dan iOS 14 güncellemesi (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek, iOS 14 ile gelen yeni özellikler neler?) - 17

iPhone 8 

  

Apple'dan iOS 14 güncellemesi (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek, iOS 14 ile gelen yeni özellikler neler?) - 18

iPhone 7 Plus 

  

Apple'dan iOS 14 güncellemesi (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek, iOS 14 ile gelen yeni özellikler neler?) - 19

iPhone 7 

  

Apple'dan iOS 14 güncellemesi (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek, iOS 14 ile gelen yeni özellikler neler?) - 20

iPhone 6S Plus 

  

Apple'dan iOS 14 güncellemesi (iOS 14 hangi iPhone modellerine gelecek, iOS 14 ile gelen yeni özellikler neler?) - 21
iPhone 6S

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