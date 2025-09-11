Apple'dan iOS 26 duyurusu: Ne zaman çıkacak?
iPhone 17’nin lansmanıyla birlikte Apple’ın yeni işletim sistemi iOS 26 de kullanıcıların gündemine girdi. Peki, en güncel iOS sürümü hangi iPhone modellerine yüklenebilecek? Hangi eski modeller bu güncellemeyle artık destek dışı kalacak?
Apple, "Awe-Dropping" (Hayranlık Uyandıran) adını verdiği etkinlikte iPhone 17 serisinin yanı sıra yeni nesil AirPods ve Apple Watch modellerini tanıttı. Haziran ayında WWDC’de ön gösterimi yapılan iOS 26 güncellemesinin çıkış tarihi ve öne çıkan özellikleri de bu lansmanla birlikte netlik kazandı.