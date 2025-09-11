Apple'dan iOS 26 duyurusu: Ne zaman çıkacak?

iOS 26 ÖZELLİKLERİ

iOS 26, yarı saydam Liquid Glass tasarımıyla modern bir arayüz sunuyor. Mesajlar uygulamasına anket, sohbet arka planları ve gelişmiş çağrı engelleme özellikleri ekleniyor. Fotoğraflar uygulaması yeniden sekmeli navigasyona kavuşurken, kamera tarafında yeni “Bright” fotoğraf stili geliyor. Games ve Preview adında iki yeni uygulama tanıtılırken, Apple Music’e AutoMix ve şarkı sözü çevirisi desteği ekleniyor. Ayrıca pil yönetimi ve performans tarafında da Apple Intelligence destekli akıllı iyileştirmeler dikkat çekiyor.