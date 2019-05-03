Apple'dan iPhone indirimi!
ntv.com.tr
ABD merkezli teknoloji devi Apple Salı günü yeni iPhone modelleri iPhone 11 iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'i tanıttı. Tanıtım sonrası eski modellerin Türkiye fiyatları düştü. İşte indirime gire modeller...
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Yeni iPhone modellerinin Türkiye'de satışa çıkacağı tarih ve fiyatları henüz bilinmiyor ancak Apple şimdiden eski iPhone modellerini Türkiye'de indirime soktu.
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2Bugün itibarıyla iPhone XR'ın başlangıç fiyatı 6 bin 499 TL oldu.
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3iPhone 8 4 bin 999 TL'den satılmaya başlandı.
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4iPhone 8 Plus'ın fiyatı 5 bin 999 TL oldu.
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EN ÇOK SATAN iPHONE MODELİ HANGİSİ?
Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları’nın (CIRP) tarafından yayınlanan rapora göre, iPhone XR 2019 yılının üçüncü çeyreğinde en çok satan iPhone modeli oldu.
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Aynı rapora göre, sadece ABD'de iPhone XR satışların yüzde 48'ini oluşturdu.
ABD’de 749 dolar fiyat etiketine sahip olan XR’ın ülkemizdeki fiyatı ise 7.400 TL
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EN ÇOK SATAN TELEFONLAR HANGİLERİ?Uluslararası araştırma şirketi Counterpoint Research, 2018’in en çok satan telefonlarını açıkladı. İlk 10 telefon arasında 6 farklı iPhone modelinin yer aldı. Samsung’un 3 model Xiaomi’nin tek modelle yer aldığı listede Huawei kendisine yer bulamadı İşte geride bıraktığımız yılın en popüler modelleri ve kullanıcılara sundukları özellikleri...
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iPhone X5.8 inç ekran
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iPhone X64 GB depolama
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iPhone X3 GB RAM
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iPhone X2716 mAh batarya
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iPhone X12 MP kamera
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iPhone 84.7 inç
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iPhone 864 GB depolama
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iPhone 82 GB RAM
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iPhone 81821 mAh batarya
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iPhone 812 MP kamera
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iPhone 8 Plus5.5 inç ekran
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iPhone 8 Plus64 GB depolama
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iPhone 8 Plus3 GB RAM
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iPhone 8 Plus2675 mAh batarya
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iPhone 8 Plus12 MP kamera
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iPhone 74.7 inç ekran
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iPhone 732 GB depolama
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iPhone 72 GB RAM
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iPhone 71960 mAh batarya
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iPhone 712 MP kamera
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Redmi 5A5 inç ekran
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Redmi 5A16 GB depolama
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Redmi 5A2 GB RAM
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Redmi 5A3000 mah batarya
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Redmi 5A13 MP kamera
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Samsung Galaxy S95.8 inç ekran
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Samsung Galaxy S964 GB depolama
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Samsung Galaxy S94 GB RAM
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Samsung Galaxy S93000 mAh batarya
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Samsung Galaxy S912 MP kamera
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iPhone XS Max6.5 inç ekran
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iPhone XS Max64 GB depolama
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iPhone XS Max4 GB RAM
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iPhone XS Max3174 mah batarya
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42
iPhone XS Max12 MP kamera
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iPhone Xr6.1 inç ekran
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44
iPhone Xr64 GB depolama
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45
iPhone Xr3 GB RAM
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46
iPhone Xr2942 mah batarya
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iPhone Xr12 MP kamera
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Samsung Galaxy s9 Plus6.2 inç ekran
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Samsung Galaxy s9 Plus64 GB depolama
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Samsung Galaxy s9 Plus6GB RAM
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Samsung Galaxy s9 Plus3500 mah batarya
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Samsung Galaxy s9 Plus12 MP kamera
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Samsung J65.6 inç ekran
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Samsung J632 GB depolama
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Samsung J63 GB RAM
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Samsung J63000 mah batarya
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Samsung J613 MP kamera
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iPhone yerini Çinli rakibine kaptırdıSon dönemde istediği satış rakamlarını yakalamkta iyi bir performans sergileyemeyen Apple, en çok satış yapan markalar listesinde 4'üncülüğe geriledi.
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59IHS Markit'in 2019'un 2'nci çeyreğini baz alarak hazırladığı rapora göre, Çinli Oppo Apple'ın önüne geçerek en çok telefon satan üçüncü marka oldu.
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60Listenin birinci sırasında Güney Kore merkezli Samsung yer aldı. Samsung'u ise bir süredir Android krizi ile gündemde olan Çin merkezli Huawei yer aldı.