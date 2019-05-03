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Apple'dan iPhone indirimi!

ntv.com.tr

ABD merkezli teknoloji devi Apple Salı günü yeni iPhone modelleri iPhone 11 iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'i tanıttı. Tanıtım sonrası eski modellerin Türkiye fiyatları düştü. İşte indirime gire modeller...

  • 1

    Yeni iPhone modellerinin Türkiye'de satışa çıkacağı tarih ve fiyatları henüz bilinmiyor ancak Apple şimdiden eski iPhone modellerini Türkiye'de indirime soktu. 

  • 2

    Bugün itibarıyla iPhone XR'ın başlangıç fiyatı 6 bin 499 TL oldu.
  • 3

    iPhone 8 4 bin 999 TL'den satılmaya başlandı.
  • 4

    iPhone 8 Plus'ın fiyatı 5 bin 999 TL oldu.
  • 5

    EN ÇOK SATAN iPHONE MODELİ HANGİSİ?

    EN ÇOK SATAN iPHONE MODELİ HANGİSİ?

    Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları’nın (CIRP) tarafından yayınlanan rapora göre, iPhone XR 2019 yılının üçüncü çeyreğinde en çok satan iPhone modeli oldu.

  • 6

    Aynı rapora göre, sadece ABD'de iPhone XR satışların yüzde 48'ini oluşturdu.

    ABD’de 749 dolar fiyat etiketine sahip olan XR’ın ülkemizdeki fiyatı ise 7.400 TL

  • 7

    EN ÇOK SATAN TELEFONLAR HANGİLERİ?

    EN ÇOK SATAN TELEFONLAR HANGİLERİ?
    Uluslararası araştırma şirketi Counterpoint Research, 2018’in en çok satan telefonlarını açıkladı. İlk 10 telefon arasında 6 farklı iPhone modelinin yer aldı. Samsung’un 3 model Xiaomi’nin tek modelle yer aldığı listede Huawei kendisine yer bulamadı İşte geride bıraktığımız yılın en popüler modelleri ve kullanıcılara sundukları özellikleri...
  • 8

    iPhone X

    iPhone X
    5.8 inç ekran
  • 9

    iPhone X

    iPhone X
    64 GB depolama
  • 10

    iPhone X

    iPhone X
    3 GB RAM
  • 11

    iPhone X

    iPhone X
    2716 mAh batarya
  • 12

    iPhone X

    iPhone X
    12 MP kamera
  • 13

    iPhone 8

    iPhone 8
    4.7 inç
  • 14

    iPhone 8

    iPhone 8
    64 GB depolama
  • 15

    iPhone 8

    iPhone 8
    2 GB RAM
  • 16

    iPhone 8

    iPhone 8
    1821 mAh batarya
  • 17

    iPhone 8

    iPhone 8
    12 MP kamera
  • 18

    iPhone 8 Plus

    iPhone 8 Plus
    5.5 inç ekran
  • 19

    iPhone 8 Plus

    iPhone 8 Plus
    64 GB depolama
  • 20

    iPhone 8 Plus

    iPhone 8 Plus
    3 GB RAM
  • 21

    iPhone 8 Plus

    iPhone 8 Plus
    2675 mAh batarya
  • 22

    iPhone 8 Plus

    iPhone 8 Plus
    12 MP kamera
  • 23

    iPhone 7

    iPhone 7
    4.7 inç ekran
  • 24

    iPhone 7

    iPhone 7
    32 GB depolama
  • 25

    iPhone 7

    iPhone 7
    2 GB RAM
  • 26

    iPhone 7

    iPhone 7
    1960 mAh batarya
  • 27

    iPhone 7

    iPhone 7
    12 MP kamera
  • 28

    Redmi 5A

    Redmi 5A
    5 inç ekran
  • 29

    Redmi 5A

    Redmi 5A
    16 GB depolama
  • 30

    Redmi 5A

    Redmi 5A
    2 GB RAM
  • 31

    Redmi 5A

    Redmi 5A
    3000 mah batarya
  • 32

    Redmi 5A

    Redmi 5A
    13 MP kamera
  • 33

    Samsung Galaxy S9

    Samsung Galaxy S9
    5.8 inç ekran
  • 34

    Samsung Galaxy S9

    Samsung Galaxy S9
    64 GB depolama
  • 35

    Samsung Galaxy S9

    Samsung Galaxy S9
    4 GB RAM
  • 36

    Samsung Galaxy S9

    Samsung Galaxy S9
    3000 mAh batarya
  • 37

    Samsung Galaxy S9

    Samsung Galaxy S9
    12 MP kamera
  • 38

    iPhone XS Max

    iPhone XS Max
    6.5 inç ekran
  • 39

    iPhone XS Max

    iPhone XS Max
    64 GB depolama
  • 40

    iPhone XS Max

    iPhone XS Max
    4 GB RAM
  • 41

    iPhone XS Max

    iPhone XS Max
    3174 mah batarya
  • 42

    iPhone XS Max

    iPhone XS Max
    12 MP kamera
  • 43

    iPhone Xr

    iPhone Xr
    6.1 inç ekran
  • 44

    iPhone Xr

    iPhone Xr
    64 GB depolama
  • 45

    iPhone Xr

    iPhone Xr
    3 GB RAM
  • 46

    iPhone Xr

    iPhone Xr
    2942 mah batarya
  • 47

    iPhone Xr

    iPhone Xr
    12 MP kamera
  • 48

    Samsung Galaxy s9 Plus

    Samsung Galaxy s9 Plus
    6.2 inç ekran
  • 49

    Samsung Galaxy s9 Plus

    Samsung Galaxy s9 Plus
    64 GB depolama
  • 50

    Samsung Galaxy s9 Plus

    Samsung Galaxy s9 Plus
    6GB RAM
  • 51

    Samsung Galaxy s9 Plus

    Samsung Galaxy s9 Plus
    3500 mah batarya
  • 52

    Samsung Galaxy s9 Plus

    Samsung Galaxy s9 Plus
    12 MP kamera
  • 53

    Samsung J6

    Samsung J6
    5.6 inç ekran
  • 54

    Samsung J6

    Samsung J6
    32 GB depolama
  • 55

    Samsung J6

    Samsung J6
    3 GB RAM
  • 56

    Samsung J6

    Samsung J6
    3000 mah batarya
  • 57

    Samsung J6

    Samsung J6
    13 MP kamera
  • 58

    iPhone yerini Çinli rakibine kaptırdı

    iPhone yerini Çinli rakibine kaptırdı
    Son dönemde istediği satış rakamlarını yakalamkta iyi bir performans sergileyemeyen Apple, en çok satış yapan markalar listesinde 4'üncülüğe geriledi.
  • 59

    IHS Markit'in 2019'un 2'nci çeyreğini baz alarak hazırladığı rapora göre, Çinli Oppo Apple'ın önüne geçerek en çok telefon satan üçüncü marka oldu.
  • 60

    Listenin birinci sırasında Güney Kore merkezli Samsung yer aldı. Samsung'u ise bir süredir Android krizi ile gündemde olan Çin merkezli Huawei yer aldı.
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