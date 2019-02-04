Apple'dan iPhone'lar için bir güncelleme daha (iOS 13.1.2 yayınlandı)
ntv.com.tr
ABD merkezli teknoloji devi Apple iOS 13'teki sorunları gidermek için iOS 13.1.2'yi kullanıma sundu.
-
1
Apple iOS 13'ün kullanıma girmesinin ardından bir güncelleme daha yayınladı.
iOS 13.1.2 ile iCloud, kamera ve flaş gibi özelliklerdeki hatalar giderildi.
-
2
İOS 13 ALAMAYAN İPHONE'LARA ÖZEL GÜNCELLEME
Apple geçen hafta iOS 13‘ü yayınlamıştı. Ancak bazı iPhone modelleri bu güncellemeyi alamamıştı. Apple o cihazlar için iOS 12.4.2 güncellemesini geçtiğimiz hafta yayınlamıştı.
Güncelleme ile geçtiğimiz haftalarda bulunan güvenlik açıkları kapatıldı.
-
3
iOS 13 HANGİ iPHONE'LARA GELDİ?
ABD merkezli teknoloji devi Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemiyor.. Gelin ilk önce güncelleme alacak iPhone modellerine bakalım
-
4iPhone 11
-
5iPhone 11 Pro
-
6iPhone 11 Pro Max
-
7iPhone XS
-
8iPhone XS Max
-
9iPhone XR
-
10iPhone X
-
11iPhone 8 Plus
-
12iPhone 8
-
13iPhone 7 Plus
-
14iPhone 7
-
15iPhone 6S Plus
-
16iPhone 6S
-
17iPhone 6 Plus
-
18iOS 13 gündellemesini almayacak iPhone modelleri ise şöyle...
-
19iPhone 6
-
20iPhone 5S
-
21
İPHONE'LAR İÇİN İOS 13.1 GÜNCELLEMESİ YAYINDA
iOS 13.1 güncellemesi yayınlandı. Güncellemenin getirdiği en büyük yenilik kullanıcılar için hayli önemli olan AirDrop'u kapsıyor. iPhone 11 modellerinde Apple U1 olarak adlandırılan ve cihazları ultra geniş bant ile buluşturan bir yongaya yer verildi.
-
22
Apple bu yonga sayesinde AirDrop arabiriminde cihazların bulunmasını çok daha kolay hale getirdi. Apple cihazlarının fazla sayıda olduğu bir ortamda, AirDrop ile dosya paylaşmak istediğinizde U1 yongası diğer cihazların yerini tarıyor. Elinizdeki iPhone’a en yakın cihaz, listenin ilk sırasında gösteriliyor.
-
23
Güncellemenin beraberinde getirdiği bir diğer yenilik, Apple Haritalar için ETA paylaşımı oldu.
Bu özellik sayesinde Apple Haritalar üzerinde bir konuma varış zamanınızı canlı olarak başkasıyla paylaşmanız mümkün hale geldi.
-
24
Ayrıca, güncelleme Kısayollar uygulaması için otomasyon sekmesini ve küçük arayüz düzeltmeleri içeriyor. Bu kapsamda PowerBeats Pro veya AirPods gibi kullandığınız cihazı gösteren bir simge arayüze dahil edildi.
-
25
Ev uygulamasına farklı ışık türlerinin yanı sıra yeni animasyonlar için yeni simgeler eklendi. Ayarlar bölümündeki bazı sayfalarda değişikliklerin yaşandığı iOS 13.1’in, genel anlamda iOS 13’e kıyasla daha performanslı olması bekleniyor.