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Apple'dan iPhone'lar için Türkiye müjdesi

ntv.com.tr

iOS 12.1.2 kullanıma sunuldu. Peki yeni güncelleme ile neler değişecek? iOS 12.1.2 güncellemesini hangi iPhone modelleri alabilecek? İşte bilmeniz gereken her şey...

  • 1

    ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın dağıtmaya başladığı iOS 12.1.2 güncellemesi, Türkiye'deki kullanıcıları yakından ilgilendiriyor.

  • 2

    Zira söz konusu güncelleme ile ülkemizde yeni iPhone modellerini satın alan kullanıcıların yaşadığı bağlantı sorunu gideriliyor.

  • 3

    Ayrıca yaklaşık 100 MB boyutundaki güncelleme ile eSIM bağlantısında yaşanan sorunlar çözüme kavuşturuluyor.

  • 4

    Peki iOS 12.1.2 güncellemesini hangi iPhone modelleri alabilecek?

  • 5

    İşte güncelleme alacak modellerin sıralı tam listesi... 

  • 6

    iPhone SE

  • 7

    iPhone 5S
  • 8

    iPhone 5S Plus
  • 9

    iPhone 6S
  • 10

    iPhone 6S Plus
  • 11

    iPhone 6
  • 12

    iPhone 6S Plus
  • 13

    iPhone 7
  • 14

    iPhone 7 Plus
  • 15

    iPhone 8
  • 16

    iPhone 8 Plus
  • 17

  • 18

    iPhone X
  • 19

    iPhone XS
  • 20

    iPhone XS Max
  • 21

    iPhone Xr
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