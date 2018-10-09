Apple'dan iPhone'lar için Türkiye müjdesi
ntv.com.tr
iOS 12.1.2 kullanıma sunuldu. Peki yeni güncelleme ile neler değişecek? iOS 12.1.2 güncellemesini hangi iPhone modelleri alabilecek? İşte bilmeniz gereken her şey...
-
1
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın dağıtmaya başladığı iOS 12.1.2 güncellemesi, Türkiye'deki kullanıcıları yakından ilgilendiriyor.
-
2
Zira söz konusu güncelleme ile ülkemizde yeni iPhone modellerini satın alan kullanıcıların yaşadığı bağlantı sorunu gideriliyor.
-
3
Ayrıca yaklaşık 100 MB boyutundaki güncelleme ile eSIM bağlantısında yaşanan sorunlar çözüme kavuşturuluyor.
-
4
Peki iOS 12.1.2 güncellemesini hangi iPhone modelleri alabilecek?
-
5
İşte güncelleme alacak modellerin sıralı tam listesi...
-
6
iPhone SE
-
7iPhone 5S
-
8iPhone 5S Plus
-
9iPhone 6S
-
10iPhone 6S Plus
-
11iPhone 6
-
12iPhone 6S Plus
-
13iPhone 7
-
14iPhone 7 Plus
-
15iPhone 8
-
16iPhone 8 Plus
-
17
-
18iPhone X
-
19iPhone XS
-
20iPhone XS Max
-
21iPhone Xr