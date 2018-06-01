Apple'dan "mükemmel kare" için ipuçları

Uzun yıllar medresede bekçilik dahil birçok gönüllü işte çalışmış ve emekli olmuş Mehmet Bey’in hala görev yapan oğulları Fahri Taş bize istisna yapıp çekim için yukarı çıkmamıza izin verdi. Ve buradaki siluet fotoğrafları da öyle orda çıktı.

Normalde benim için gün batımından hemen önceki altın saatler olarak bilinen zaman dilimi, çok kıymetlidir. Gökyüzü pastel pembe tonlara bürünür ve benim etkilendiğim bu sihirli anlardır. Medresenin kubbesini bu şekilde çektim. Fakat diğer çekim sürdüğü için çatıda insanlar vardı. Bu durum tercih ettiğim bir ortam olmamasına rağmen bekçinin yönlendirmesiyle iPhone X’um ile siluet fotoğrafları çekmiş oldum. Arkadaşım ve benim siluet fotoğraflarımız ise bekçinin elinden :) iPhone’la çekim tekniklerine bu kadar hakim olmasından çok etkilendim."



