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Apple'dan Netflix'e rakip: TV+ (TV Plus)

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın Netflix’e rakip olacak platformunu düzenlenen lansman gecesinde açıkladı. TV+’ı tanıtan Apple, bu hizmetinin Türkiye'nin de içinde bulunduğu 100’den fazla ülkede kullanıma sunulacağı açıkladı.

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    ABD'nin California eyaletinde düzenlenen lansman gecesinde Apple'ın Netflix'e rakip olması beklenen platformu TV+ tanıtıldı.
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    Apple TV+ yönetmenler, oyuncular ve yapımcılar eşliğinde tanıtıldı
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    Ünlü yönetmen Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Jennifer Aniston gibi ünlü isimlerin katıldığı lansman gecesinde TV+ platformunda gösterilecek dizi, film ve belgeseller tanıtıldı.
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    Amazing Stories: Steven Spielberg (Antoloji)
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    Oprah Winfrey
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    The Morning Show: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell (Drama/Komedi)
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    See: Jason Momoa ve Alfre Woodard (Bilim Kurgu)
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    Little America: Kumail Nanjiani (Antoloji)
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    Big Bird: Susam Sokağı'nın büyük sarı kuşu çocuklara kodlama öğretmek için Apple TV+'a dahil oluyor.
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    Little Voice: J.J. Abrams ve Sara Bareilles
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    Apple'ın bu sene orjinal içerik için 2 milyar dolar harcayacağı ifade edildi.
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    Akıllı televizyonlarda da Netflix gibi TV+ uygulamasının da olacağı öğrenildi.
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    Apple TV kanalları sayesinde bütün aile reklamsız istediğ kanalı izleyecek. Aralarında HBO, Showtime, CBS gibi kanallar olacak
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    Apple TV + reklamsız, talebe dayalı, online ve offline olarak hizmet vermeye başlayacak. Ancak fiyatı ve satışa çıkmasıyla ilgili detaylar sonbaharda açıklanacak.
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