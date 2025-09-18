Apple'dan öğrenci ve öğretmenlere indirim kampanyası! Apple öğrenci indirimi ne zamana kadar?
Teknoloji devi Apple, öğrenci ve eğitimcilere yönelik indirim kampanyasını bu sene de uyguluyor. Yeni eğitim yılına başlayan öğrencilerle beraber öğretmenler, Mac veya iPad satın alarak promosyon ürünlerinden faydalanabiliyor. Apple indirim kampanyası sadece kampanya dahilindeki yerlerde geçerli oluyor. Yenilenmiş ve kutusu açılan ürünler teklif dahilinde değildir. İşte, Apple indirim kampanyası detayları...
Yükseköğretim öğrencileri ile ebeveynleri ve eğitim kurumu çalışanları Apple'ın indirim avantajından yararlanabilir. Eğitime özel fiyatlarla satılacak ürünler sadece anlaşmalı ülke ve yerlerde geçerlidir. Alıcılar, seçili Mac ve iPad yanına alacakları belirtilen promosyon ürünlerini sepete ekleyerek indirim kullanabilir. 2025 Apple indirimi ne zaman bitiyor?