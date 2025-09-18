Apple'dan öğrenci ve öğretmenlere indirim kampanyası! Apple öğrenci indirimi ne zamana kadar?

Teknoloji devi Apple, öğrenci ve eğitimcilere yönelik indirim kampanyasını bu sene de uyguluyor. Yeni eğitim yılına başlayan öğrencilerle beraber öğretmenler, Mac veya iPad satın alarak promosyon ürünlerinden faydalanabiliyor. Apple indirim kampanyası sadece kampanya dahilindeki yerlerde geçerli oluyor. Yenilenmiş ve kutusu açılan ürünler teklif dahilinde değildir. İşte, Apple indirim kampanyası detayları...

Yükseköğretim öğrencileri ile ebeveynleri ve eğitim kurumu çalışanları Apple'ın indirim avantajından yararlanabilir. Eğitime özel fiyatlarla satılacak ürünler sadece anlaşmalı ülke ve yerlerde geçerlidir. Alıcılar, seçili Mac ve iPad yanına alacakları belirtilen promosyon ürünlerini sepete ekleyerek indirim kullanabilir. 2025 Apple indirimi ne zaman bitiyor?

APPLE ÖĞRENCİ İNDİRİMİ İÇİN SON TARİH

Apple'ın üniversite öğrencileri, bunların aileleri ve eğitimcilere sunduğu indirim kampanyası 10 Temmuz - 21 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanyalı ürünler; fiziki Apple Store konumlarından, Eğitim için Apple Store ve 0800 448 829 873 numarasından satın alınabiliyor.

Eğitim için Apple Store kampanyasından kurumsal veya satış maksadı ile yararlanılamaz. Bayiler, kamu kurumları, devlet kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, eğitim kurumları, kurumsal amaçla satın alanlar ve şirket için satın alanlar bu kampanyadan yararlanamaz.

KAMPANYA DAHİLİNDEKİ APPLE ÜRÜNLERİ

MacBook Air ve MacBook Pro için promosyon ürünleri:

Magic Mouse (USB-C) - Beyaz Multi-Touch Yüzey (İndirim 4.099,00 TL)
Magic Mouse (USB-C) - Siyah Multi-Touch Yüzey (İndirim 5.299,00 TL)
Magic Trackpad (USB-C) - Beyaz Multi-Touch Yüzey (İndirim 6.699,00 TL)
Magic Trackpad (USB-C) - Siyah Multi-Touch Yüzey (İndirim 7.999,00 TL)
Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4 (İndirim 10.299,00 TL)
AirPods Pro 2 (İndirim 10.299,00 TL)
Dokunmatik Kimlik ve Sayısal Tuş Takımına Sahip Magic Keyboard - Beyaz Tuşlar (İndirim 9.199,00 TL)
Dokunmatik Kimlik ve Sayısal Tuş Takımına Sahip Magic Keyboard - Siyah Tuşlar (İndirim 9.999,00 TL)

iMac için promosyon ürünleri:

Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4 (İndirim 10.299,00 TL)
AirPods Pro 2 (İndirim 10.299,00 TL)

iPad Air için promosyon ürünleri:

Apple Pencil Pro (İndirim 5.759,00 TL
iPad Air için Magic Keyboard (İndirim 5.759,00 TL)
AirPods 4 (İndirim 7.699,00 TL)
Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4 (İndirim 7.699,00 TL)
AirPods Pro 2 (İndirim 7.699,00 TL)

iPad Pro için promosyon ürünleri:

Apple Pencil Pro (İndirim 5.759,00 TL)
iPad Pro için Magic Keyboard (İndirim 5.759,00 TL)
AirPods 4 (İndirim 7.699,00 TL)
Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4 (İndirim 7.699,00 TL)
AirPods Pro 2 (İndirim 7.699,00 TL)

