Apple'dan Siri savunması: Gizlilik ihlali davasında tazminat ödeyecek

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, sesli asistan teknolojisi "Siri"nin, kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmesinin ardından Siri verilerinin hiç bir zaman satılmadığını açıkladı.

Apple'dan Siri savunması: Gizlilik ihlali davasında tazminat ödeyecek - 1

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, sesli asistan teknolojisi "Siri"nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Söz konusu dava, Siri'nin istem dışı etkinleştirilebildiği ve kullanıcıların rızaları dışında kaydedilen konuşmaların üçüncü taraflarla paylaştığı iddiasıyla açılmıştı.

Anlaşmanın onaylanması halinde, Siri özellikli cihazları kullananlar cihaz başına 20 dolara kadar ödeme alabilecek.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Apple'dan Siri savunması: Gizlilik ihlali davasında tazminat ödeyecek - 2

Apple'dan yapılan açıklamada, şirketin kullanıcı verilerini korumaya yönelik kararlılığı vurgulandı.

Açıklamada, "Apple, Siri verilerini hiçbir zaman pazarlama profilleri oluşturmak için kullanmadı, reklam için kullanıma sunmadı ve hiçbir amaçla kimseye satmadı." ifadesi kullanıldı.

Apple'dan Siri savunması: Gizlilik ihlali davasında tazminat ödeyecek - 3

Siri'yi daha da gizli hale getirmek için sürekli olarak teknolojiler geliştirildiği belirtilen açıklamada, şirketin bunu yapmaya devam edeceği kaydedildi.

Apple'dan Siri savunması: Gizlilik ihlali davasında tazminat ödeyecek - 4

Açıklamada, kullanıcı gizliliğini korumak için Siri'nin mümkün olduğunca çok işlemi doğrudan kullanıcının cihazında yapmak üzere tasarlandığı, bilgilerin Apple sunucularına aktarılmadığı vurgulandı.

Apple'dan Siri savunması: Gizlilik ihlali davasında tazminat ödeyecek - 5

ABD'DEKİ KULLANICILARI KAPSAYACAK

Apple'ın "Siri"ye ilişkin açıklaması, şirketin sesli asistan teknolojisinin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmesinin ardından geldi.

Anlaşma, 17 Eylül 2014 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Siri özellikli iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iMac, HomePod, iPod touch veya Apple TV sahibi olan ABD'deki kullanıcıları kapsayacak.

Apple'dan Siri savunması: Gizlilik ihlali davasında tazminat ödeyecek - 6

Sesli asistan teknolojisi Siri, ilk olarak 2011'de piyasaya sürülen iPhone 4S modellerinde yer almıştı.

Kullanıcıların Siri'yi eller serbest şekilde etkinleştirmesine olanak tanıyan "Hey Siri" özelliği ise 2014 yılında tanıtılmıştı.

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