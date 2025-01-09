Apple'dan Siri savunması: Gizlilik ihlali davasında tazminat ödeyecek
ABD'li teknoloji devlerinden Apple, sesli asistan teknolojisi "Siri"nin, kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmesinin ardından Siri verilerinin hiç bir zaman satılmadığını açıkladı.
ABD'li teknoloji devlerinden Apple, sesli asistan teknolojisi "Siri"nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
Söz konusu dava, Siri'nin istem dışı etkinleştirilebildiği ve kullanıcıların rızaları dışında kaydedilen konuşmaların üçüncü taraflarla paylaştığı iddiasıyla açılmıştı.
Anlaşmanın onaylanması halinde, Siri özellikli cihazları kullananlar cihaz başına 20 dolara kadar ödeme alabilecek.