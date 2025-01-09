Apple'dan Siri savunması: Gizlilik ihlali davasında tazminat ödeyecek

Apple'dan yapılan açıklamada, şirketin kullanıcı verilerini korumaya yönelik kararlılığı vurgulandı.

Açıklamada, "Apple, Siri verilerini hiçbir zaman pazarlama profilleri oluşturmak için kullanmadı, reklam için kullanıma sunmadı ve hiçbir amaçla kimseye satmadı." ifadesi kullanıldı.