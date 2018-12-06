Apple'dan tepki çeken iPhone hatası
DHA, ntv.com.tr
Apple'ın geçen hafta yayınladığı iOS 12.1.1 güncellemsinde iPhone kullanıcılarının tepkisini çeken bir hata ortaya çıktı.
-
1
Apple iOS 12.1.1 güncellemesini geçtiğimiz hafta yayınlandı.
Ancak güncelleme ile beraber bir sorun da kullanıcıların hayatına girdi.
Zira güncelleme ile birlikte bazı iPhone'larda mobil verinin kullanılamaz hale geldi.
-
2
iOS 12.1.1'İN ÖZELLİKLERİ NELER?
Yaklaşık 1.5 aylık bir beta sürecinden sonra yayınlanan iOS 12.1.1 ile birlikte iPhone XR için Haptic Touch adı verilen yeni bir özellik kullanıma sunuluyor.
-
3
Bildiğiniz üzere 3D Touch desteği olmayan iPhone XR, bu özellik sayesinde bildirimleri önizleyebilecek.
Diğer taraftan iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinde ek operatörler için eSIM içeren Çift SIM desteği sunulan güncelleme ile birlikte FaceTime içinde kullanıcı deneyimini iyileştiren bir güncelleme söz konusu.
-
4
FaceTime arama sırasında oldukça zor bir hale getirilen ön ve arka kamera arasında geçiş yapma artık tek bir dokunuşla gerçekleştirilebilecek.
-
5Ayrıca FaceTime aramaları sırasında Live Photo yakalayabileceksiniz.
-
6iPhone Xs
-
7iPhone Xs Max
-
8iPhone Xr
-
9
İOS 12.1.1 DESTEĞİ SUNAN İPHONE MODELLERİNİN TAM LİSTESİiPhone X
-
10iPhone 8 Plus
-
11iPhone 8
-
12iPhone 7 Plus
-
13iPhone 7
-
14iPhone 6 Plus
-
15iPhone 6
-
16iPhone 6S
-
17iPhone 5S
-
18iPhone SE