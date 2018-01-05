1 ABD basınının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Apple, 3 arka kameraya ev sahipliği yapacak yeni bir iPhone X modeli üzerinde yoğun mesai harcıyor.

2 Henüz iddia ile ilgili resmi bir açıklama bulunmazken 3 arka kameralı iPhone modeli için 2019 tarihi işaret ediliyor. söz konusu kameralar bir nesnenin farklı açılardan fotoğraflanarak 3 boyutlu modellemesinin yapılmasına da imkan verecek.

3 Aynı haberlerde 3 kameralı Huawei P20 Pro'nun gördüğü ilgiden sornra Apple'ın bu adımı atmasına da dikkat çekiliyor.

4 Geçtiğimiz yılın eylül ayında iPhone 8 ve 8 Plus modelleri ile birlikte tanıtılan iPhone X, geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan cihazlarının başında gelmişti. Apple'ın bu yıl tanıtacağı amiral gemisi modeline ait ilk görüntüler ise şimdiden sızmaya başladı. İşte Apple'ın merakla beklenen yeni amiral gemisi ile ilgili sıkça dile getirilen iddialar...

5 iPhone X Gold iPhone X'in yeni modeli söz konusu sızıntı sayesinde ilk kez görüntülendi. Altın sarısı rengindeki yeni iPhone X (iPhone X Gold) alternatif bir renk seçeneğine ev sahipliği yapıyor.

6 ABD merkezli teknoloji devi Apple, bilgileri Federal İletişim Komisyonu (FCC) ile paylaştıktan sonra sızıntı gerçekleşti. 9to5Mac tarafından paylaşılan görsellere göre iPhone X’un altın sarısı renginin çerçevesi siyah renkte olacak.

7 YENİ iPHONE X NE ZAMAN TANITILACAK? Apple'ın iPhone serisinin 10'uncu yılına özel olarak geliştirdiği ve bugüne kadar ürettiği en pahalı iPhone modeli olarak da dikkat çeken telefonun yeni versiyonu ile eylül ayında karşılaşabiliriz.

8 YENİ iPHONE X'İN ÖZELLİKLERİ NELER? Geçtiğimiz aylarda bugüne kadar ürettiği en pahalı iPhone modeli iPhone X ile kullanıcılarının karşısına çıkan Apple, bu serinin yeni modelinde radikal bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

9 ABD basınında yer alan haberlere göre, Apple iPhone X'in "nefret edilen" özelliğini olarak gösterilen tepedeki çentiği cihazdan kaldıracak.

10 Apple'ın yeni amiral gemilerini tanıtmasına aylar var. Ancak şimdiden şirketin gelecek planlarına dair söylentiler şimdiden ortaya atılmış durumda. Bu söylentilerden en dikkat çekeni ise kuşkusuz daha büyük ekrana sahip iPhone X başka bir deyişle iPhone XL

11 Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, Apple'ın eylül ayında düzenlenecek lansmanının yıldızı 6.5 inç ekrana ev sahipliği yapacak iPhone XL olacak.

12 Söz konusu model iPhone X gibi çerçevesiz bir kasaya ve Face ID yani yüz tanıma özelliğine ev sahipliği yapacak.

13 Yeni modellerin OLED tedarikçisi ise yine Apple'ın en büyük rakibi Güney Kore merkezli Samsung olacak.

14 A11 işlemci, 12 MP çift arka kamera, 3 GB RAM gibi özelliklere ev sahipliği yapmasına kesin gözüyle bakılan modelin fiyatına dair bir bilgi ise bulunmuyor.