Apple'dan Türkiye için indirim sinyali
ntv.com.tr
Apple Türkiye CEO Tim Cook'un açıkladığı indirim müjdesinin ardından Türkiye'de indirime gideceğine dair ilk sinyali verdi.
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1ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın CEO’su Tim Cook, yaklaşık bir ay kadar önce Türkiye başta olmak üzere bazı ülkelerde yerel fiyatlandırmalarda iyileştirmeler yapacaklarını duyurmuştu.
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2Bu açıklamanın ardından pek çok kullanıcı yeni fiyatların ne olacağını beklemeye başladı. Apple Türkiye ise sonunda indirim için ilk sinyalleri verdi.
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Bugün teknik servis fiyatlarını düşüren Apple Türkiye, indirim için ilk adımı attı. Şirkete yakın kaynaklara göre, Apple Türkiye önümüzdeki günlerde iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ve Mac modellerinde indirime gitmeye hazırlanıyor.
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Geçtiğimiz ekim ayında Türkiye için indirim kararı alan Apple ürünlerinin fiyatlarını düşürmüştü.
İşte güncellenen fiyatlar...
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iPhone 8 (64 GB): (Eski fiyat) 6499 TL (Yeni fiyat) 5799 TL
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iPhone 8 (256 GB): (Eski fiyat) 7999 TL (Yeni fiyat) 7099 TL
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iPhone 8 Plus (64 GB): (Eski fiyat) 7499 TL (Yeni fiyat) 6699 TL
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iPhone 8 Plus (256 GB): (Eski fiyat) 8999 TL (Yeni fiyat) 7999 TL
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iPhone 7 (32 GB): (Eski fiyat) 4999 TL (Yeni fiyat) 4499 TL
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iPhone 7 (128 GB): (Eski fiyat) 5999 TL (Yeni fiyat) 5399 TL
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iPhone 7 Plus (64 GB): (Eski fiyat) 6299 TL (Yeni fiyat) 5699 TL
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iPhone 7 Plus (128 GB): (Eski fiyat) 6999 TL (Yeni fiyat) 6599 TL
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Yeni iPad 9.7 32 GB: (Eski fiyat) 2799 TL (Yeni fiyat) 2499 TL
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iPad Pro 10.5 64 GB: (Eski fiyat) 5399 TL (Yeni fiyat) 4799 TL
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Apple Watch Series 3: (Eski fiyat) 2499 TL (Yeni fiyat) 2149 TL
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Apple Watch Series 4: (Eski fiyat) 3499 TL (Yeni fiyat) 3099 TL
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Apple TV 4K: (Eski fiyat) 1799 TL (Yeni fiyat) 1579 TL
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Airpods : (Eski fiyat) 1349 TL (Yeni fiyat) 1199 TL
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13 inç Macbook Air: (Eski fiyat) 7999 TL (Yeni fiyat) 7199 TL
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21.5 inç iMac: (Eski fiyat) 9399 TL (Yeni fiyat) 8399 TL