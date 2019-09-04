Apple'dan ucuz iPhone hamlesi (Huawei ve Samsung'dan pazar payı hedefliyor)

1 ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın en büyük gelir kalemlerinden birisini oluşturan iPhone son dönemde bir türlü şirketin istediği satış rakamlarına ulaşamıyor.

2 Canalys’in 2019 yılının ikinci çeyreği için yayınlamış olduğu rapor son bir senede iPhone satışlarında ciddi bir düşüş yaşandığını gözler önüne seriyor.

3 Söz konusu rapora göre, 2018 yılının ikinci çeyreğinde 7.7 milyon iPhone sevkiyatı gerçekleştiren Apple, 2019’un aynı döneminde 6.4 milyon iPhone sevkiyatına imza atabildi.

4 2019’un ikinci çeyreğinde toplam geliri 53.8 milyar dolar olan Apple’da 2012 yılından bu yana bir ilk gerçekleşti. Düşen iPhone satışları ile 2012’den beri ilk defa iPhone gelirleri (26 milyar dolar) Apple’ın toplam gelirine oranla yüzde 50’nin altında kaldı.

5 Apple’ın düşük iPhone satışları yaşadığı dönemde ilginç bir iddia geldi. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, firma satış rakamlarını artırmak adına ‘ucuz’ bir iPhone modeli çıkaracak.

6 HUAWEİ, SAMSUNG'DAN PAZAR PAYI HEDEFLİYOR Nikkei'nin haberine göre göre, akıllı telefon pazarındaki payının gerilemesiyle birlikte Apple, gelişmekte olan ülkelerde müşteri kazanmak ve Çin'de Huawei Technologies ve dier rakiplerine kaptırdığı yerini geri almak için gelecek baharda düşük maliyetli bir iPhone piyasaya sürmeyi planlıyor. Ucuz telefon, Huawei, Samsung'dan pazar payı hedefliyor

7 iPHONE SATIŞLARI DÜŞÜYOR, GELİRLER ARTIYOR Akıllı telefon harici alanlarda gelir kanalları oluşturmaya çalışan Apple, son dönemde giyilebilir ve hizmet tarafında yaptığı yatırımlar ile genel mali tablosunu dengelemeyi başardı.

8 Apple Watch ve AirPods gibi ürünlerin satış rakamlarındaki artış şirketin düşük iPhone satışlarına rağmen gelirini artırmasını en büyük nedenlerinden biri.

9 2011 yılında hayatını kaybeden Steve Jobs'dan boşalan koltuğa oturan Tim Cook, Apple'ın sadece iPhone ile para kazanan bir şirket olarak kalmaması gerektiğini bugüne kadar pek çok platformda dile getirmişti.

10 Şirket her ne kadar iPhone harici hizmetlerinde istediği başarıyı yakalasa da bu akıllı telefon pazarındaki kan kaybının sürdüğü gerçeğini ortadan kaldırmıyor.

11 iPHONE FİYATLARI NE KADAR ARTTI? Her geçen yıl artan iPhone fiyatları bu düşüşün sebeplerinden birisi olarak görülüyor. Örneğin 2017’deyeni tanıtılan bir iPhone modelini (iPhone 7) satın almak için ödenmesi gereken ücret 649 dolardı.