Apple'ın 18 yıllık özelliği tarihe karışıyor: iPhone SE 4 görüntüleri sızdırıldı

Apple, en ucuz akıllı telefon modeli olacak iPhone SE 4'ü tanıtmaya hazırlanıyor. ABD'li teknoloji devi bu cihazla birlikte, 18 yıllık özelliğine de veda edecek. İşte fiyat etiketi en uygun iPhone modeli olacak SE4'ün sızdırılan görüntüleri...

Apple'ın 18 yıllık özelliği tarihe karışıyor: iPhone SE 4 görüntüleri sızdırıldı - 1

Apple’ın yeni iPhone SE modelini bugün duyurması bekleniyor.

Daha düşük bir fiyat etiketi ve orta segment özelliklerle piyasaya sürülecek olan cihazın görüntüleri de sızdırıldı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Apple'ın 18 yıllık özelliği tarihe karışıyor: iPhone SE 4 görüntüleri sızdırıldı - 2

APPLE 18 YILLIK ÖZELLİĞİNE VEDA EDİYOR

Yeni iPhone SE artık Home tuşuna sahip olmayacak.

2007 yılında piyasaya sürülen ilk iPhone modelinde, dokunmatik ekran ile birlikte Home butonu, cihazın kullanımını son derece sezgisel ve pratik hale getirmişti.

2012’de çıkan iPhone 5S ile birlikte, Home butonu Touch ID (parmak izi sensörü) ile donatıldı.

Ancak 2017’de tanıtılan iPhone X ile birlikte Apple, Face ID yüz tanıma sistemine geçiş yaparak Home tuşunu kaldırdı.

Apple'ın 18 yıllık özelliği tarihe karışıyor: iPhone SE 4 görüntüleri sızdırıldı - 3

Apple, iPhone SE (2022) modelinde son kez Touch ID ve Home tuşuna yer verdi.

Ancak yeni iPhone SE (2025) modeli, yalnızca Face ID ile gelecek ve parmak izi sensörü içermeyecek.

Apple'ın 18 yıllık özelliği tarihe karışıyor: iPhone SE 4 görüntüleri sızdırıldı - 4

Böylece Home tuşu resmi olarak tarihe karışacak.

Ancak Apple, eskiye dair bir tasarım unsurunu geri getirmeyi planlıyor.

Yeni iPhone SE modelinde, Face ID sensörleri için ekranda bir oyuk (çentik) bulunacak.

Dynamic Island yerine, Apple'ın eski tip "balken-notch" (çubuk çentik) tasarımına geri dönmesi bekleniyor.

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