Apple'ın 18 yıllık özelliği tarihe karışıyor: iPhone SE 4 görüntüleri sızdırıldı
Apple, en ucuz akıllı telefon modeli olacak iPhone SE 4'ü tanıtmaya hazırlanıyor. ABD'li teknoloji devi bu cihazla birlikte, 18 yıllık özelliğine de veda edecek. İşte fiyat etiketi en uygun iPhone modeli olacak SE4'ün sızdırılan görüntüleri...
Apple’ın yeni iPhone SE modelini bugün duyurması bekleniyor.
Daha düşük bir fiyat etiketi ve orta segment özelliklerle piyasaya sürülecek olan cihazın görüntüleri de sızdırıldı.