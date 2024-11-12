Apple'ın akıllı ev kamerası sızdırıldı: Siri ve yapay zeka özelliğiyle geliyor
Apple'ın Siri ve yapay zeka teknolojisi Apple Intelligence özelliklerine sahip bir akıllı ev kamerası geliştirdiği ortaya çıktı. Cihazın 2026 yılında satışa sunulacağı öne sürüldü.
2026'DA PİYASAYA SÜRÜLEBİLİR
Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın akıllı ev kamerası pazarına girebileceğini ve yeni ürünün 2026'da piyasaya sürülmesinin beklendiğini belirtti.
Apple'ın akıllı ev kamerasının seri üretimine 2026 yılında başlanabileceği bildiriliyor.