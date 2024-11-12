Apple'ın akıllı ev kamerası sızdırıldı: Siri ve yapay zeka özelliğiyle geliyor

Ayrıca Apple'ın, akıllı ev ürünleri için özel olarak tasarlanmış yeni bir "homeOS" işletim sistemi üzerinde çalışan bir akıllı ev ekranı geliştirdiği iddia ediliyor.

Şirketin akıllı ev ekranını önümüzdeki yıl piyasaya süreceği tahmin ediliyor.