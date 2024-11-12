Apple'ın akıllı ev kamerası sızdırıldı: Siri ve yapay zeka özelliğiyle geliyor

Apple'ın Siri ve yapay zeka teknolojisi Apple Intelligence özelliklerine sahip bir akıllı ev kamerası geliştirdiği ortaya çıktı. Cihazın 2026 yılında satışa sunulacağı öne sürüldü.

Apple'ın akıllı ev kamerası sızdırıldı: Siri ve yapay zeka özelliğiyle geliyor - 1

2026'DA PİYASAYA SÜRÜLEBİLİR

Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın akıllı ev kamerası pazarına girebileceğini ve yeni ürünün 2026'da piyasaya sürülmesinin beklendiğini belirtti.

Apple'ın akıllı ev kamerasının seri üretimine 2026 yılında başlanabileceği bildiriliyor. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Apple'ın akıllı ev kamerası sızdırıldı: Siri ve yapay zeka özelliğiyle geliyor - 2

ON MİLYONLARCA EV KAMERASI SATMAYI BEKLİYOR

Apple'ın ürün konusunda oldukça iyimser olduğu ve uzun vadede on milyonlarca akıllı ev kamerası satmayı beklediği kaydedildi.

Apple'ın akıllı ev kamerası sızdırıldı: Siri ve yapay zeka özelliğiyle geliyor - 3

SIRI VE YAPAY ZEKA ÖZELLİĞİ

Apple kameranın kablosuz bağlantı özelliğine ek olarak yapay zeka teknolojisi Apple Intelligence ve Siri desteğine sahip olacağı belirtiliyor.

Apple'ın akıllı ev kamerası sızdırıldı: Siri ve yapay zeka özelliğiyle geliyor - 4

Ayrıca Apple'ın, akıllı ev ürünleri için özel olarak tasarlanmış yeni bir "homeOS" işletim sistemi üzerinde çalışan bir akıllı ev ekranı geliştirdiği iddia ediliyor.

Şirketin akıllı ev ekranını önümüzdeki yıl piyasaya süreceği tahmin ediliyor.

Apple'ın akıllı ev kamerası sızdırıldı: Siri ve yapay zeka özelliğiyle geliyor - 5
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