Apple'ın "çorapları" yok sattı. Dalga geçilen ürünün 6 dolara sahtesi yapıldı
27.11.2025 11:46
Son Güncelleme: 27.11.2025 12:01
Tuğba Öztürk
iPhone'lar için sınırlı üretimle çıkan "iPhone Pocket"ları kısa sürede tükenince piyasaya sahteleri çıktı. Tasarımıyla çoraba benzetilen aksesuar, Türk Lirasıyla yaklaşık 13 bin liraya satıldı
Tasarımıyla dikkat çekti, kısa sürede tükendi…
Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, iPhone telefonları için Japon moda markası Issey Mikaye ile bir kılıf tasarladı.
Tasarlanan kılıf, kısa saplı 149,95 dolar (yaklaşık 6 bin lira), uzun saplı 229,95 dolar (yaklaşık 13 bin lira) değerinde piyasa çıktı.
ÜRÜN KISA SÜREDE SATILDI, STOK KALMADI
Sayılı üretimle belirli bölgelerde satışa çıkan aksesuar, kısa sürede tükendi.
iPhone taşımaya yarayan tasarımın, Apple Store’larda ve çevrim içi mağazada stok dışı kalması teknoloji dünyası tarafından şaşkınlıkla izlendi.
14 Kasım’da ABD, Fransa, İtalya, Japonya, Singapur, Güney Kore, Birleşik Krallık ve Çin gibi sınırlı pazarlarda satışa çıktı.
"230 DOLARA KESİLMİŞ ÇORAP"
“iPhone taşıyan atkı”, “telefon askısı”, “gereksiz yenilik” "230 dolara kesilmiş çorap" gibi yorumlarla alay konusu haline gelen ürün, satış performansıyla şaşkınlık yarattı.
Türkiye'de satışa çıkmasa da gündemi giren aksesuar için "13 bin liraya atkı" benzetmeleri yapıldı.
Apple, yaptığı basın açıklamasıyla iPhone Pocket’ın Japon moda markası Issey Miyake ile yapılan özel bir işbirliği sonucu ortaya çıktığını duyurmuş markanın geçmişte Steve Jobs’un ikonik siyah boğazlı kazaklarını da tasarladığını açıklamıştı.
Ancak bu bilgi de sosyal medya kullanıcıların eleştirileri durdurmamıştı.
Bazı kullanıcılar şekliyle dalga geçerken bazıları da ürünün hırsızlığa karşı güvenli olmadığını belirterek eleştirmişti.
Sosyal medya analisti Matt Navara, BBC’ye yaptığı değerlendirmede ürünün fiyatının “fonksiyondan çok form, marka değeri ve sınırlı üretim” ile açıklanabileceğini belirtti. Navara’ya göre durum, Apple’ın sadık hayran kitlesinin sınırlarını ölçtüğünü gösteriyor.