Apple'ın "çorapları" yok sattı. Dalga geçilen ürünün 6 dolara sahtesi yapıldı

Apple, yaptığı basın açıklamasıyla iPhone Pocket’ın Japon moda markası Issey Miyake ile yapılan özel bir işbirliği sonucu ortaya çıktığını duyurmuş markanın geçmişte Steve Jobs’un ikonik siyah boğazlı kazaklarını da tasarladığını açıklamıştı.

Ancak bu bilgi de sosyal medya kullanıcıların eleştirileri durdurmamıştı.