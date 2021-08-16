Apple'ın eylül ayında tanıtacağı tüm cihazlar

Eylül ayı teknoloji devi Apple'ın tanıtım dönemi. Şirket iPhone'un yanı sıra birçok farklı ürünü tanıtıyor. İşte Apple tarafından görücüye çıkartılması beklenen ürünler...

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ntv.com.tr 16.08.2021 - 08:16

Apple'ın eylül ayında yeni iPhone 13'ü tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bloomberg'de yer alan bilgilere göre Apple, yeni iPhone'la birlikte birçok cihazın tanıtımını gerçekleştirecek. Apple’ın iPhone 13 serisini, AirPods 3‘ü, iPad mini 6‘yı ve Apple Watch Series 7‘yi duyuracağı belirtildi. YENİ İPHONE 13'E DAİR HER ŞEY

AİRPODS 3 Apple’ın Eylül etkinliğinde AirPods 3'ün ilk gösterimi yapılacak.

Yeni AirPods'un Pro'ya benzer bir yapıda olacağı ama daha kısa bir gövde tasarımı bulunduğu iddialar arasında.

Apple'ın eylülde iPad mini 6 ve iPad 9'u da tanıtacağı iddialar arasında. Yeni iPad mini'nin önceki nesillere göre daha ince çerçeveli bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor.

Cihaz 8.3 inç ekran ve USB-C bağlantı noktasına sahip olacak. iPad mimi 6'da A15 işlemci kullanılacak. iPad 9'da ise daha ince bir kasa ve güncellenmiş dahili parçalar bulunacak.

Apple, eylül Apple Watch Series 7’yi tanıtacak. Yeni Apple Watch serisinde hafif bir tasarım değişikliği öngörülüyor.

Yeniden tasarlanan Apple Watch, daha düz bir ekrana ve yeni bir ekran teknolojisiyle gelecek.

pple, iPhone'u eylül ayında tanıtmayı tercih ediyor. Ortaya atılan son iddialarda Apple'ın yeni modelin 13 Pro versiyonunda geliştirilmiş ultra geniş kamera kullanacağı belirtildi.

Öte yandan iPhone'nun 13 Pro ve 13 Pro Max modellerde LiDAR sensörü kullanacağı kesinleşti. Şirketin 2021 sonuna kadar 90 milyon adet iPhone 13 üreteceği belirtiliyor.

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