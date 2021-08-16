Apple'ın eylül ayında tanıtacağı tüm cihazlar

ntv.com.tr 16.08.2021 - 08:16
Apple'ın eylül ayında yeni iPhone 13'ü tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Bloomberg'de yer alan bilgilere göre Apple, yeni iPhone'la birlikte birçok cihazın tanıtımını gerçekleştirecek.
Apple’ın iPhone 13 serisini, AirPods 3‘ü, iPad mini 6‘yı ve Apple Watch Series 7‘yi duyuracağı belirtildi.
Apple'ın eylülde iPad mini 6 ve iPad 9'u da tanıtacağı iddialar arasında. Yeni iPad mini'nin önceki nesillere göre daha ince çerçeveli bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor.
Cihaz 8.3 inç ekran ve USB-C bağlantı noktasına sahip olacak. iPad mimi 6'da A15 işlemci kullanılacak.
iPad 9'da ise daha ince bir kasa ve güncellenmiş dahili parçalar bulunacak.