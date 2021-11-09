Apple’ın ilk bilgisayarı açık artırmada: 600 bin dolara satılması bekleniyor

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 09.11.2021 - 11:06 | Son Güncelleme : 09.11.2021 - 11:15
Steve Jobs'un Los Altos’taki evinde Jobs, Steve Wozniak, Patty Jobs ve Daniel Kottke tarafından tasarlanan Apple-1 adlı bilgisayar yalnızca 200 adet üretildi.
Bu bilgisayarlardan biri, bu hafta müzayedeye çıkıyor. Bununla birlikte cihaz, eski teknoloji koleksiyoncuları için “kutsal bir kase” olarak kabul ediliyor.
Apple-1 uzmanı Corey Cohen, “Bu, birçok insan için gerçekten heyecan verici” dedi.
Güney California merkezli müzayede evi John Moran Auctioneers, bilgisayarı 200 bin dolardan başlayan tekliflerle açık artırmaya çıkaracak.
Apple-1 uzmanları bilgisayarın yaklaşık 600 bin dolar (5,8 milyon lira) getireceğini tahmin ettiklerini söyledi. Diğer taraftan, 2014 yılında, bir New York müzayede evi, Apple-1 bilgisayarını 905 bin dolara (yaklaşık 8 milyon 800 bin lira) satmıştı.
Diğer taraftan, müzayede çıkacak bilgisayarın ilk sahibinin bir elektronik profesörü olduğu belirtildi.
Adı açıklanmayan kişinin, 1977'de bir Apple II almak için bilgisayarını öğrencisine sattığı aktarıldı. Bilgisayarın o zamandan beri aynı kişide olduğu bilgisi paylaşıldı.
Müzayede evine göre, Apple-1 “kapsamlı bir doğrulama, restorasyon ve değerlendirme sürecinden” geçti.
Ayrıca bilgisayarın, hala var olan yaklaşık 60 ve çalışan yirmi Apple-1’den biri olduğu belirtildi.
Öte yandan, satışa sınulan modelin, o zamandan beri daha nadir ve daha pahalı hale gelen Koa ahşabı ile kaplanmış altı modelden biri olduğu ve bir Panasonic video monitörüne sahip olduğu aktarıldı.