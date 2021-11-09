Apple’ın ilk bilgisayarı açık artırmada: 600 bin dolara satılması bekleniyor

Teknoloji devi Apple’ın ilk ürünü olan ve günümüze kalan az sayıdaki Apple-1 bilgisayardan biri, bu hafta ABD'de açık artırmaya çıkıyor. Steve Jobs tarafından tasarlanan 45 yıllık bilgisayarın, yaklaşık 600 bin dolara (5,8 milyon lira) alıcı bulması bekleniyor. Hala çalışır durumda olan nadir model, koleksiyoncular için büyük bir önem taşıyor.

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 09.11.2021 - 11:06 | Son Güncelleme : 09.11.2021 - 11:15

Apple’ın ilk bilgisayarı açık artırmada: 600 bin dolara satılması bekleniyor - 1

YALNIZCA 200 TANE ÜRETİLDİ

Steve Jobs'un Los Altos’taki evinde Jobs, Steve Wozniak, Patty Jobs ve Daniel Kottke tarafından tasarlanan -1 adlı bilgisayar yalnızca 200 adet üretildi. 

Apple’ın ilk bilgisayarı açık artırmada: 600 bin dolara satılması bekleniyor - 2

Bu bilgisayarlardan biri, bu hafta müzayedeye çıkıyor. Bununla birlikte cihaz, eski teknoloji koleksiyoncuları için “kutsal bir kase” olarak kabul ediliyor.

Apple’ın ilk bilgisayarı açık artırmada: 600 bin dolara satılması bekleniyor - 3

Apple-1 uzmanı Corey Cohen,  “Bu, birçok insan için gerçekten heyecan verici” dedi.

Apple’ın ilk bilgisayarı açık artırmada: 600 bin dolara satılması bekleniyor - 4

Güney California merkezli müzayede evi John Moran Auctioneers, bilgisayarı 200 bin dolardan başlayan tekliflerle açık artırmaya çıkaracak. 

Apple’ın ilk bilgisayarı açık artırmada: 600 bin dolara satılması bekleniyor - 5

Apple-1 uzmanları bilgisayarın yaklaşık 600 bin dolar (5,8 milyon lira) getireceğini tahmin ettiklerini söyledi. Diğer taraftan, 2014 yılında, bir New York müzayede evi, Apple-1 bilgisayarını 905 bin dolara (yaklaşık 8 milyon 800 bin lira) satmıştı. 

Apple’ın ilk bilgisayarı açık artırmada: 600 bin dolara satılması bekleniyor - 6

Diğer taraftan, müzayede çıkacak bilgisayarın ilk sahibinin bir elektronik profesörü olduğu belirtildi.  

Apple’ın ilk bilgisayarı açık artırmada: 600 bin dolara satılması bekleniyor - 7

Adı açıklanmayan kişinin, 1977'de bir Apple II almak için bilgisayarını öğrencisine sattığı aktarıldı. Bilgisayarın o zamandan beri aynı kişide olduğu bilgisi paylaşıldı.

Apple’ın ilk bilgisayarı açık artırmada: 600 bin dolara satılması bekleniyor - 8

KAPSAMLI BİR RESTORASYON SÜRECİNDEN GEÇTİ

Müzayede evine göre, Apple-1 “kapsamlı bir doğrulama, restorasyon ve değerlendirme sürecinden” geçti. 

Apple’ın ilk bilgisayarı açık artırmada: 600 bin dolara satılması bekleniyor - 9

GÜNÜMÜZDEKİ HALA ÇALIŞAN 20 APPLE-1'DEN BİRİ

Ayrıca bilgisayarın,  hala var olan yaklaşık 60 ve çalışan yirmi Apple-1’den biri olduğu belirtildi. 

Apple’ın ilk bilgisayarı açık artırmada: 600 bin dolara satılması bekleniyor - 10

Öte yandan, satışa sınulan modelin, o zamandan beri daha nadir ve daha pahalı hale gelen Koa ahşabı ile kaplanmış altı modelden biri olduğu ve bir Panasonic video monitörüne sahip olduğu aktarıldı.

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